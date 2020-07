Ennio Morricone, le légendaire compositeur, est décédé

Le célèbre compositeur italien Ennio Morricone n'est plus. Mondialement connu pour ses travaux qui resteront dans la légende, il a accompagné musicalement tant de réalisateurs renommés, dont Quentin Tarantino, Sergio Leone ou Dario Argento. C'est à l'âge de 91 ans, ce lundi 6 juillet, qu'il vient de nous quitter.

La légende Ennio Morricone s'en est allée

On aurait aimé commencer la semaine autrement que par cette nouvelle qui va attrister tous les cinéphiles. Le compositeur Ennio Morricone vient de décéder à l'âge de 91 ans, des suites d'une chute lors de laquelle il s'est brisé le fémur. C'est dans une clinique romaine que cette légende de la musique et du cinéma vient de s'éteindre. C'est à Rome, également, que ce grand monsieur avait vu le jour en 1928. Il travailla d'abord en Italie puis sa réputation ne cessa de grandir, au point d'être demandé par les plus grands de l'industrie. Avec des centaines de travaux à son actif, il laisse derrière lui une mine d'or qui lui assure à jamais une place dans les livres d'Histoire.

Une carrière dense aux côtés des plus grands

Pas simple, en 2020, de synthétiser la carrière d'Ennio Morricone. Une carrière qui décolla dans les années 60 quand il commença à signer des bandes-originales pour le cinéma. Durant sa jeunesse, il avait eu cette chance de rencontrer Sergio Leone. Alors, forcément, quand ce dernier se lance dans la réalisation, il ne tarde pas pour demander à Morricone de l'accompagner. De là va naître une collaboration devenue mythique, avec Pour une poignée de dollars, premier segment de la fameuse trilogie emblématique du western spaghetti. L'Italie avait une certaine splendeur à cette époque, et Ennio Morricone collabore notamment avec Marco Bellocchio, Lucio Fulci, Bernardo Bertolucci, Pier Paolo Pasolini, Dario Argento, Sergio Corbucci ou encore Sergio Sollima.

Ses compositions hors du commun ne pouvaient pas passer inaperçues, alors des réalisateurs étrangers viennent le chercher en sachant pertinemment qu'il allait apporter un supplément d'âme à leurs travaux. Là encore, difficile de citer tout le monde, car Ennio Morricone ne chôme jamais. Mais on peut retenir qu'il travailla avec Brian De Palma, William Friedkin, Samuel Fuller, Henri Verneuil, John Carpenter, Terrence Malick, Pedro Almodóvar et, tout logiquement, Quentin Tarantino. Ennio Morricone décrocha d'ailleurs en 2016 le seul Oscar de sa carrière grâce à lui, pour Les Huit Salopards. Il était alors âgé de 87 ans. Le symbole est fort, Tarantino étant un fan de western et un cinéphile pointu qui savait quelle était la grandeur du compositeur. Pour l'occasion, Ennio Morricone était revenu au genre qui l'avait fait exploser. La boucle était bouclée, en quelque sorte. Ses thèmes, qui auront enchanté nos oreilles depuis des années, sont certainement déjà connus dans les cieux. Là où il trône désormais.