Francis Mossman, acteur dans Spartacus, est décédé

On apprend avec tristesse le décès du jeune Francis Mossman. Le comédien originaire de Nouvelle-Zélande est mort à 33 ans. Il était notamment apparu dans la saison 2 de "Spartacus" et tenait un rôle important dans la web série "The Horizon".

Francis Mossman mort à 33 ans

Né le 14 avril 1988, le comédien Francis Mossman est décédé le 14 août 2021 à l'âge de 33 ans. L'acteur originaire de Nouvelle-Zélande a été retrouvé sans vie à son domicile à Sydney en Australie. Sa porte-parole a confirmé l'information auprès de The Hollywood Reporter sans préciser la cause de son décès. Son agence, Kathryn Rawlings & Associates, a fait part de sa peine dans un communiqué (relayé par 20 minutes).

C’est avec une profonde tristesse que nous signalons le décès de Francis Mossman. Il a fait partie du whānau (« famille élargie » en Maori) KR Actors pendant de nombreuses années et a été énormément apprécié dans l’industrie et par ses pairs. Francis, un rayon de lumière et un puits de positivité et d’humour, nous manquera beaucoup. Nous sommes de tout cœur avec Francis et sa famille pendant cette période difficile.

Vitus (Francis Mossman) - Spartacus ©Starz

Jeune acteur de Spartacus et The Horizon

Une bien triste nouvelle donc que ce décès d'un jeune acteur qui avait commencé à se faire remarquer dans Spartacus. Proposée entre 2010 et 2013 par Starz aux Etats-Unis, et OCS en France, la série s'intéresse à la vie du célèbre gladiateur. Francis Mossman est apparu dans plusieurs épisodes de la saison 2 dans le rôle de Vitus. Par la suite, il s'est retrouvé dans un des premiers rôles de la web série The Horizon, entre 2013 et 2017, durant une trentaine d'épisodes. Un programme important en Australie puisque ce fut la web série la plus regardée dans le pays, et la web série catégorisée LGBT la plus regardée dans le monde.

Nul doute que l'acteur avait un bel avenir. Ou du moins la possibilité de poursuivre une bonne carrière en Australie. Bien que son nom soit peu connu en France, son visage aura certainement marqué l'esprit des fans de Spartacus.

Si vous n'avez jamais vu la série Spartacus, elle est disponible actuellement sur Netflix.