Mort de Françoise Hardy : retour sur ses apparitions au cinéma

Françoise Hardy, morte le 11 juin 2024, n'enchantait pas que par sa musique. Véritable muse de la création des années 60 et 70, elle a aussi joué dans quelques films et a croisé la route de stars comme Yves Montand ou encore Peter Sellers. Certains de ces films ont connu un très grand succès.

Françoise Hardy, l'icône française rejoint l'éternité

L'autrice, compositrice et interprète Françoise Hardy, icône française des années 60 et 70, est morte le 11 juin 2024 à l'âge de 80 ans des suites d'un cancer. Compagne historique de Jacques Dutronc, muse de toute une génération d'auteurs et de créateurs, elle laisse derrière elle un héritage musical conséquent et des hits dont la mélancolie n'en finira jamais d'émouvoir.

Star de la chanson avec Tous les garçons et les filles, Comment te dire adieu ou encore Mon amie la rose, pour ne citer que ces immenses "tubes", Françoise Hardy inspirait par sa beauté, sa présence et son charisme bien au-delà des cercles de la chanson, et elle est ainsi apparue plusieurs fois sur grand écran. Figurante de prestige d'un côté, elle s'est aussi illustrée d'un autre dans de vrais rôles secondaires. Dans les deux cas de figures, elle l'a fait sous la direction de prestigieux cinéastes français et internationaux.

Actrice secondaire et figurante de prestige

Ainsi, on la découvre une première fois en 1963, alors âgée de 19 ans dans le film Château en Suède de Roger Vadim, où elle incarne un second rôle, Ophélie, au sein d'un casting mené notamment par Jean-Claude Brialy, Monica Vitti et Jean-Louis Trintignant. En 1965, c'est dans le film franco-grec Une balle au coeur, dirigé par Jean-Daniel Pollet, qu'on la retrouve. Et cette fois-ci dans un rôle central face à Sami Frey.

Le cinéma international la demande, et elle est en 1966 du film culte sur la F1 réalisé par John Frankenheimer Grand Prix, dans le rôle secondaire de Lisa. Un rôle consistant au sein d'un casting international rassemblant notamment les stars James Garner et Yves Montand. Le film, grand succès critique et commercial, est récompensé de 3 Oscars en 1967 (Meilleur montage de son, Meilleur mixage de son et Meilleur montage).

Des figurations chez Godard et avec Peter O'Toole

À côté de ses rôles, elle assure des figurations, comme dans le film américain Quoi de neuf, Pussycat ? de Clive Donner scénarisé par Woody Allen et sorti en 1965. Françoise Hardy n'apparaît que dans la scène finale, et n'est pas créditée au générique. Elle y donne tout de même la réplique à Peter O'Toole et Peter Sellers.

L'année suivante, même apparition fugace devant la caméra de Jean-Luc Godard pour le film Masculin féminin, mené notamment par une autre jeune star de la chanson de l'époque, Chantal Goya. Dans le rôle de la compagne de l'officier américain, elle n'est pas non plus créditée au générique. Enfin, en 1972 puis 1976, elle apparaît dans le drame québécois Les Colombes et dans Si c'était à refaire de Claude Lelouch.