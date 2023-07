Jane Birkin : la chanteuse et comédienne est décédée

Véritable icône du cinéma et de la musique, Jane Birkin est décédée le 16 juillet 2023 à Paris à 76 ans. On doit une de ses dernières apparitions à sa fille Charlotte Gainsbourg avec le documentaire Jane par Charlotte (2021).

Mort de Jane Birkin

Née le 14 décembre 1946 à Londres, Jane Birkin est décédée le 16 juillet 2023 à Paris d'après les informations de BFMTV. Figure mémorable de la chanson, mais également comédienne à la filmographie imposante, Jane Birgin était âgée de 76 ans. Elle aurait été retrouvée chez elle par son aide-soignante.

L'ancienne compagne de Serge Gainsbourg, à la personnalité notable et à l'accent aussi charmant que mémorable, laisse derrière elle ses deux filles, Charlotte Gainsbourg et Lou Doillon. Plusieurs personnalités ont immédiatement tenu à lui rendre hommage. Notamment Etienne Daho, qui avait produit Oh ! Pardon tu dormais…, le dernier album de Jane Birkin sorti en 2020.

Sur son compte Instagram, le chanteur a publié une image de Jane Birkin dans ses jeunes années en écrivant en légende qu'il est "inimaginable de vivre dans un monde sans (sa) lumière".

Entre musique et cinéma

Si elle obtient ses premiers succès en musique avec sa collaboration avec Serge Gainsbourg à la fin des années 1960 avec le célèbre morceau Je t'aime… moi non plus, Jane Birkin avait avant cela débuté devant la caméra. En Angleterre d'abord, apparaissant chez Richard Lester (Le Knack... et comment l'avoir en 1965) ou encore Michelangelo Antonioni (Blow Up en 1966). C'est à cette période qu'elle épouse le compositeur John Barry avec qui elle a une fille, Kate Barry, décédée en 2013.

Jane Birkin dans Blow Up ©Carlo Ponti Production

Jane Birkin s'exporte ensuite dans le cinéma français. On peut la voir aux côtés de Serge Gainsbourg dans Slogan (1968), ou encore dans La Piscine (1969) de Jacques Deray. Elle enchaîne ensuite les rôles dans les années 1970, tournant dans plus d'une vingtaine de films en une décennie. Roger Vadim, Michel Deville, Claude Zidi ou encore Michel Audiard la dirigent.

Jane Birkin dans Don Juan ©Cocinor

Toujours proche de la musique, alternant perpétuellement entre les deux médiums, elle est au centre de Melody (1971), le téléfilm, entre clip et comédie musical psychédélique, qui reprend l'album Histoire de Melody Nelson de Serge Gainsbourg.

En plus de jouer au cinéma, de manière importante dans les années 1980, puis moindre dans les années 1990 et 2000, Jane Birkin se produit également au théâtre et passe derrière la caméra en 2007 en réalisant Boxes. Sa dernière apparition restera peut-être l'une des plus marquantes. En 2021, dans Jane par Charlotte, documentaire réalisé par sa fille Charlotte Gainsbourg, elle évoque son passé, sa relation avec Serge Gainsbourg, le décès de Kate Barry et se montre d'une complicité émouvante avec Charlotte Gainsbourg.