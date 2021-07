Jean-Yves Lafesse : l'humoriste et comédien est mort à l'âge de 64 ans

Le comédien et humoriste Jean-Yves Lafesse (de son vrai nom Jean-Yves Lambert) est mort à l'âge de 64 ans ce jeudi 22 juillet 2021. Le roi des canulars téléphoniques aura offert de nombreux fous-rires aux auditeurs français dans les années 1980 et 1990.

Jean-Yves Lafesse est parti

C'est avec une grande tristesse que nous avons appris aujourd'hui la disparition de Jean-Yves Lafesse à l'âge de 64 ans. C'est sa famille qui a annoncé sa mort à l'AFP. Il est décédé à Vannes ce jeudi 22 juillet. D'après les informations de France Info, il était atteint de la maladie de Charcot, diagnostiquée il y a un an, et son état s'est "brutalement dégradé dans les dernières 24 heures".

De son vrai nom Jean-Yves Lambert, il avait commencé sa carrière dans les années 1980 en faisant des canulars téléphoniques à la radio. Durant cette même décennie et la suivante, Jean-Yves Lafesse est omniprésent sur les chaînes de télévision et à la radio. Ses impostures deviennent cultes, de même que ses caméras cachées. Impossible de passer à côté de la voix si reconnaissable de son alter égo "Germaine Ledoux", qui nous aura valu de sacrés fous-rires en écoutant la radio. Il a inspiré toute une génération d'humoristes, parmi lesquels François Damiens.

À côté de sa carrière d'humoriste, il apparaît dans plusieurs films et séries. Sa dernière apparition remonte à 2020 dans le téléfilm Meurtres à Cognac. Il était également apparu dans les films L'Arnacoeur en 2010 et Roxane en 2019. Il faisait également partie des célèbres voix françaises du film de Michel Hazanavicius et Dominique Mézerette La Classe américaine.

Ces dernières années, il était revenu à la radio, sur les ondes de France Bleu Finistère pour sa chronique baptisée Lafesse réveille la Gaule.

Pourquoi avait-il choisi ce pseudo ?

De son véritable nom Jean-Yves Lambert, l'humoriste avait choisi le surnom de Lafesse grâce... au football ! En effet, comme il l'expliquait en 2017 sur les ondes d'Europe 1, il a choisi ce pseudo après avoir marqué un but de la fesse suite à un corner :