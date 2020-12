Jeremy Bulloch, l’interprète original de Boba Fett dans Star Wars, est décédé

Jeremy Bulloch, immortel Boba Fett de la première trilogie "Star Wars", nous a quittés. Il était âgé de 75 ans.

Jeremy Bulloch n'est plus

Il y a quelques semaines nous quittait David Prowse, l'homme sous le masque et la cape de Darth Vader. L'année dernière, c'était Peter Mayhew, le géant sous la fourrure de Chewbacca qui lui montrait la voie, tout comme Carrie Fisher, inoubliable Princesse Leia, en 2016. La galaxie très très lointaine se dépeuple aujourd'hui un peu plus avec la disparition à 75 ans de Jeremy Bulloch, qui incarnait Boba Fett dans Star Wars épisode 5 : L'Empire contre-attaque et Star Wars, épisode 6 : Le Retour du Jedi. On le savait un peu moins mais il interprétait également le Lieutenant Sheckil, cet officier de l'Empire qui prend en charge l'arrestation de Leia sur Bespin, la cité des nuages. Il avait remplacé au pied levé l'acteur prévu qui ce jour-là n'était pas venu.

Jeremy Bulloch en Lieutenant Sheckil dans Star Wars, épisode 5 : L'Empire contre-attaque ©Lucasfilm

Il avait également fait un caméo dans Star Wars, épisode 3 : la Revanche des Sith, dans lequel il se glissait sous les traits du capitaine Colton.

Jeremy Bulloch en capitaine Colton dans Star Wars, épisode 3 : la Revanche des Sith ©Lucasfilm

Avec un palmarès aussi riche dans l'univers Star Wars, l'acteur britannique était un habitué des conventions de fans à travers le monde, des événements qu'il partageait souvent avec Daniel Logan, celui qui jouait Boba Fett dans Star Wars: Episode II - L'attaque des clones. Se remémorant ces moments passés en compagnie de son glorieux aîné avec une photo, l'acteur lui a rendu hommage sur son compte Instagram, confiant "Je n'oublierai jamais tout ce que tu m'as appris. Je t'aimerai toujours. Les conventions ne seront pas les mêmes sans toi. Que la force soit avec toi pour toujours.".

Mark Hamill lui a également rendu hommage, le décrivant comme "le gentleman anglais par excellence. Un bon acteur, une compagnie charmante et si gentil avec tous ceux qui ont eu la chance de le rencontrer ou de travailler avec lui." Il rajoute enfin qu'il lui manquera profondément et qu'il est très reconnaissant de l'avoir connu.

Si le grand public le connaissait essentiellement pour ses rôles dans les films Star Wars, Jeremy Bulloch était bien plus que ça.

L'acteur sous le masque

Si Bulloch portait l'armure du célèbre guerrier mandalorien, c'est un autre acteur, Jason Wingreen, qui le doublait pour les quelques phrases qu'il prononçait. Mais le comédien anglais a bien eu une carrière plus riche que ses quelques apparitions, certes marquantes, dans les étoiles. À commencer par ses rôles dans une autre franchise des plus célèbres.

Jeremy Bulloch a été en effet plusieurs fois aux services secrets de sa Majesté dans trois James Bond. Il fut l'assistant de Q dans Rien que pour vos yeux et Octopussy . C'était bien lui l'homme au faux plâtre qui peut écraser une tête. L'acteur a également joué un membre d'équipage sur le HMS Ranger dans L'Espion qui m'aimait.

Rien que pour vos yeux ©MGM

Il avait également partagé l'affiche avec Christopher Lee dans L'Agent du diable et s'était invité dans 7 épisodes de Docteur Who dans les années 60 et 70 . Il sera apparu durant sa longue carrière au générique de plus d'une centaine de programmes.