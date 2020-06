Joel Schumacher : le réalisateur de deux Batman est décédé à 80 ans

Le cinéaste Joel Schumacher a succombé à un cancer à l'âge de 80 ans, comme l'a annoncé son agent le lundi 22 juin. Le réalisateur est connu pour "Batman Forever" et "Batman et Robin", pour lesquels il avait présenté ses excuses, mais aussi pour "Chute libre", "Phone Game", "Tigerland" ou encore "Le Droit de tuer".

Joel Schumacher "s'est éteint paisiblement"

Le réalisateur Joel Schumacher est mort à l'âge de 80 ans. La triste nouvelle a été annoncée par son agent à travers un communiqué de presse publié le lundi 22 juin. Le document précise que le cinéaste a succombé à un cancer, et qu'il "s'est éteint paisiblement".

Après des débuts dans la mode, Joel Schumacher s'oriente vers le septième art au début des années 70, et fait ses premières armes en tant que costumier. Il collabore notamment avec Woody Allen sur Woody et les robots et Intérieurs.

La carrière en dents de scie de Joel Schumacher

En 1981, Joel Schumacher réalise son premier long-métrage, The Incredible Shrinking Woman, comédie de science-fiction inspirée du roman L'Homme qui rétrécit de Richard Matheson. Il s'intéresse ensuite à l'adolescence et ses travers avec St. Elmo's Fire et le film de vampires Génération perdue. Sa notoriété grandit grâce au thriller fantastique L'Expérience interdite, porté par Julia Roberts et Kiefer Sutherland. Le cinéaste connaît ses plus grands succès dans les années 90. En 1993, il dirige Michael Douglas sur le fil du rasoir dans le thriller Chute libre, avant de réaliser Le Client, son premier film de procès. Il refait une incursion dans le genre avec Le Droit de tuer, drame composé d'une distribution prestigieuse dont Matthew McConaughey, Sandra Bullock et Samuel L. Jackson. On lui doit également 8MM, Personne n'est parfait(e) et Le Fantôme de l'Opéra.

Si certaines de ses œuvres ont été saluées par la critique, à commencer par Tigerland, Phone Game et Veronica Guerin, le réalisateur a eu droit à un accueil nettement plus froid pour Batman Forever et Batman & Robin. Interrogé par Vice en 2017, le cinéaste avait d'ailleurs tenu à "demander pardon à tous les fans déçus" pour l'opus avec George Clooney et Arnold Schwarzenegger.

Hollywood rend hommage à Joel Schumacher

Avant de raccrocher en 2013 après avoir signé deux épisodes d'House of Cards, Joel Schumacher s'illustre à travers des projets dispensables, parmi lesquels le polar Le Nombre 23, le film d'horreur Blood Creek ou encore le drame Twelve. Une filmographie inégale qui contraste avec l'unanimité de la profession vis-à-vis de la personnalité du regretté réalisateur. Sur Twitter, Jim Carrey, la star du Nombre 23, lui a rendu hommage en déclarant :

Joel Schumacher est décédé. Il a su voir en moi des choses profondes et il a vécu une vie merveilleusement créative et héroïque. Je suis reconnaissant de l'avoir eu comme ami.

Isiah Whitlock Jr. (Da 5 Bloods, Sur écoute), qui a collaboré avec Joel Schumacher sur Twelve, a de son côté écrit :

RIP Joel Schumacher. Grand réalisateur. Tu vas nous manquer.

Contacté par Variety, Matthew McConaughey a quant à lui assuré qu'il doit sa carrière au cinéaste. Le comédien oscarisé pour Dallas Buyers Club a expliqué :