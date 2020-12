John le Carré, auteur de La Taupe et Le Tailleur de Panama, est décédé

Rendu célèbre avec "L'Espion qui venait du froid", John le Carré est décédé samedi 12 décembre à 89 ans. Ses romans ont donné lieu à des adaptations notables comme "Le Tailleur de Panama", "The Constant Gardener" ou encore "La Taupe".

L'espionnage réaliste de John le Carré

David John Moore Cornwell, dit John le Carré, auteur d'une vingtaine de romans d'espionnage, est décédé le samedi 12 décembre 2020. Né le 19 octobre 1931 au Royaume-Uni, le romancier avait d'abord commencé à travailler pour le MI5 et le MI6 dans les années 1950 et 1960. Durant cette période, il se mit à écrire ses premiers romans sous le pseudonyme de "John le Carré". Il devint célèbre grâce à son troisième ouvrage, L'Espion qui venait du froid (1963), un best-seller international écrit en à peine cinq semaines et qui révolutionna le roman d'espionnage. Se déroulant pendant la guerre froide, L'Espion qui venait du froid suit un agent britannique manipulé par les services secrets anglais et soviétique tandis qu'un agent double s'apprête à être démasqué.

Bien loin de l'univers dépeint dans James Bond, le style de John le Carré se veut précis et réaliste sur le monde de l'espionnage. En atteste les quelques adaptations de ses œuvres au cinéma.

Des romans à l'écran

En effet l'un des exemples les plus parlants d'adaptation de John le Carré est celle de La Taupe réalisé par Tomas Alfredson et sorti en France en 2012. Le film se déroule en 1973 au sein du MI6. Suite à l'échec d'une mission, Smiley, agent à la retraite, est chargé d'enquêter sur le service d'espionnage pour démasquer une taupe. La Taupe est un véritable film d'enquête dramatique sans véritable scène d'action, ce qui n'enlève en rien toutes ses qualités, bien au contraire. On retrouve au casting Gary Oldman, nommé aux Oscars 2012, mais également Benedict Cumberbatch, Colin Firth, Mark Strong et Tom Hardy,.

La Taupe ©StudioCanal

Outre La Taupe, L'Espion qui venait du froid a été adapté dès 1965. Il y eut également Le Tailleur de Panama (2001) avec Pierce Brosnan et Jamie Lee Curtis, The Constant Gardener (2005) avec Ralph Fiennes et Rachel Weisz, sans oublier Un homme très recherché (2013) avec Philip Seymour Hoffman.

Outre le cinéma, c'est le petit écran qui s'est récemment inspiré des œuvres de John le Carré. D'abord en 2016 avec The Night Manager, mini-série de la BCC en six épisodes, puis avec The Little Drummer Girl, également par la BBC et sur le même format mais avec à la réalisation le cinéaste Park Chan-wook.

John le Carré avait 89 ans. Il laisse derrière lui une œuvre littéraire d'exception de laquelle le cinéma et les séries ont su tirer le meilleur.