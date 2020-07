Kelly Preston, l’actrice de Jerry Maguire, est décédée - CinéSéries

L’actrice Kelly Preston, surtout connue pour son rôle dans "Jerry Maguire", est décédée lundi des suites d’un cancer des seins, contre lequel elle se battait depuis deux ans. Elle était âgée de 57 ans.

John Travolta annonce le décès de Kelly Preston

C’est son mari, l’acteur John Travolta, qui a annoncé le décès de Kelly Preston sur son compte instagram :

C’est avec le cœur très lourd que je vous informe que ma magnifique femme Kelly a perdu sa bataille de deux ans avec le cancer du sein. Elle s’est battue courageusement avec l’amour et le soutien de tellement de gens. Ma famille et moi seront éternellement reconnaissants envers les médecins et les infirmières du MD Anderson Cancer Center, tous les centres médicaux qui ont aidé, ainsi que ses nombreux amis et proches qui ont été à ses côtés. L’amour et la vie de Kelly ne seront jamais oubliés. Je vais prendre du temps pour être avec mes enfants, qui viennent de perdre leur mère, donc pardonnez moi en avance si vous n’avez pas de nouvelles de nous pendant un moment. Mais sachez que je ressentirai votre amour pendant les mois à venir, alors qu’on essaiera de guérir.

Tout mon amour,

JT

Kelly Preston était apparue plusieurs fois à l’écran avec son mari

Apparue dans une cinquantaine de films au cours de sa carrière, Kelly Preston avait notamment pu être vue dans les comédies romantiques Mischief et Une amie qui vous veut du bien, et les films Jumeaux et SpaceCamp. Elle avait ensuite décroché le rôle d’Avery Bishop, pour lequel elle surtout connue aujourd’hui, dans le film de Cameron Crowe sorti en 1997, Jerry Maguire. Elle y donnait la réplique à Tom Cruise, Renée Zellweger, Cuba Gooding Jr ou Jerry O’Connell.

Dernièrement, Kelly Preston avait partagé l’affiche avec son mari dans son dernier film, Gotti, sorti en 2018. Elle y incarnait la fille de John Gotti, le parrain d’une des cinq familles de la mafia italo-américaine de New York dans les années 1980. C’était la quatrième fois qu’ils travaillaient ensemble, après leurs rôles dans Les Experts, Terre champ de bataille et Les 2 font la "père". Selon le site de référence IMDB, son dernier film, Off the Rails, est actuellement en post-production. Porté par Judi Dench, le film suivra quatre amis qui partent en voyage en InterRail à travers l’Europe. Il n’a pas encore de date de sortie.