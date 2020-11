Ken Spears, co-créateur de Scooby-Doo, est décédé à 82 ans

Scooby-Doo, chien orphelin

C'est son fils Kevin qui l'a annoncé à nos confrères du Hollywood Reporter : Ken Spears est décédé vendredi 6 novembre à l'âge de 82 ans. Il était atteint de démence à corps de Lewy, une maladie neuro-dégénérative de la même famille que celle d'Alzheimer. L'Américain rejoint son compère Joe Ruby, mort le 26 août dernier, avec qui il a créé un des personnages de dessin animé les plus connus au monde : Scooby-Doo !

Élevé à Los Angeles, Ken Spears devient ami dans les années 50 avec le fils du producteur William Hanna, célèbre moitié de la compagnie d'animation culte Hanna-Barbera. Il y est embauché en tant que monteur son en 1959. Dans le département consacré au montage, il rencontre Joe Ruby avec qui il commence un partenariat d'écriture. Le duo signe plusieurs scénarios pour les sociétés Hanna-Barbera, Sid and Marty Krofft Television Productions et DePatie-Freleng Enterprises.

Ensemble, ils créent des dessins animés à succès, Scooby-Doo, bien sûr, mais également Dynomutt, Mantalo, The Barkleys et Capitaine Caverne. Au début des années 70, ils sont courtisés par CBS qui leur confie les clés des programmes jeunesses du samedi matin de la chaîne. Ils partent sur ABC en 1974 et créent Ruby-Spears productions, leur propre studio d'animation en 1977. Plusieurs séries animées à succès sortirent de leur société, dont Superman, Mister T et Alvin et les Chipmunks. Les deux hommes ont continué à travailler ensemble jusqu'au décès de Ruby il y a quelques mois.

Une idée qui a du chien

L’œuvre la plus connue de Ken Spears restera à jamais Scooby-Doo. Depuis sa création en 1969 sous le design d'Iwao Takamoto, on ne compte plus les itérations mettant en scène le célèbre chien détective et sa bande. Entouré de ses amis Sammy, Fred, Véra et Daphné, le canidé peureux traverse le monde dans leur van pour résoudre des mystères toujours liés à la présence de fantômes ou de monstres.

Cette formule simple et efficace fonctionne à merveille. La série fait peur juste ce qu'il faut, mais on rit surtout beaucoup du courage tout relatif de la paire Scooby-Doo/Sammy dont l'instinct dirige plus souvent vers la cuisine que vers les criminels.

Depuis plus de 50 ans, la bande a trouvé refuge dans 14 séries animées, 3 mini-séries, 11 téléfilms et plus de 30 films d'animation sortis directement en vidéo/DVD.

Au début des années 2000, deux films en prise de vues réelles ont eu les honneurs d'une sortie cinéma. Mis en scène par Raja Gosnell, les deux Scooby-Doo s'offraient trois stars de l'époque au casting avec Sarah Michelle Gellar dans le rôle de Daphné, Freddie Prinze Jr. dans celui de Fred et Matthew Lillard dans celui de Sammy. Information moins connue, les deux scénarios sont signés par James Gunn, le futur réalisateur des Gardiens de la Galaxie. Même s'ils ne sont pas parfaits (la qualité du Scooby-Doo en images de synthèse...), les deux films connaîtront un vrai succès au box-office mondial.

Puisque les humains apprennent parfois de leurs erreurs, nous avons eu droit cette année à un nouveau film au cinéma mettant en scène l'attachant cabot, entièrement en images de synthèse cette fois-ci. Scooby !, mis en scène par Tony Cervone, faisait de la place à d'autres personnages créés par Ken Spears, comme Dynomutt, Blue Falcon et Capitaine Caverne. De là à y voir un testament avant l'heure...