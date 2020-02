Kirk Douglas, légende du cinéma, est décédé à 103 ans

Vous avez aimé ? Partagez :

C’était l’une des plus grande légendes de l’histoire du cinéma américain. Kirk Douglas, immense acteur hollywoodien, s’est éteint cette nuit à l’âge de 103 ans. Retour sur sa carrière impressionnante.

Acteur vétéran âgé de 103 ans, Kirk Douglas est décédé ce mercredi 5 février 2020. Aucune cause exacte n’a été précisée, mais sa santé avait récemment décliné. Kirk Douglas est célèbre pour son impressionnante carrière, mais également pour être le père d’un autre grand acteur : Michael Douglas. Ce dernier a confirmé le décès de son père dans une déclaration officielle :

C’est avec une immense tristesse que mes frères et moi annonçons que Kirk Douglas nous a quittés aujourd’hui à l’âge de 103 ans. Pour le monde, il était une légende. Un acteur de l’âge d’or du cinéma qui a vécu lui même son âge d’or. Un humaniste dont l’engagement en faveur de la justice et des causes auxquelles il croyait ont établi une norme à laquelle nous aspirons tous. Mais pour moi et mes frères, Joel et Peter, il était simplement papa. Pour Catherine, un beau-père merveilleux. Pour ses petits-enfants, leur grand-père aimant. Et pour sa femme, un merveilleux mari.

Une carrière phénoménale

Né sous le nom d’Issur Danielovitch en 1916, il a légalement changé de nom pour devenir Kirk Douglas. Après être revenu de la Seconde Guerre mondiale, il débute le théâtre et connaît son premier rôle au cinéma dans L’Emprise du Crime de Lewis Milestone. Un premier essai très concluant. Grâce à son charisme et sa détermination, Kirk Douglas s’est imposé à Hollywood et a commencé à faire son nid. En 1950, grâce à son amie Lauren Bacall, il tourne dans La Femme aux Chimères de Michael Curtiz. La même année, il campe son premier grand rôle, celui d’un boxeur qui refuse de se laisser corrompre dans Le Champion. Une interprétation qui lui vaut sa première nomination aux Oscars.

Les années 1950 sont marqués par deux grands rôles dans Les Ensorcelés en 1952 et dans La Vie passionnée de Vincent Van Gogh en 1955. Les deux films sont réalisés par Vincent Minnelli et lui apportent de nouvelles cordes à son arc. Notamment Van Gogh, rôle complexe, surtout à l’époque à laquelle le long-métrage est sorti. Un rôle qui lui vaut d’ailleurs son premier Golden Globe. En 1954, il tourne également dans Vingt mille lieues sous les mers de Richard Fleischer. Un cinéaste qu’il va retrouver en 1958 pour Les Vikings. Une décennie qui se conclut aussi avec un autre classique : Les Sentiers de la Gloire de Stanley Kubrick, sorti aux États-Unis en 1957.

Les années 1960 vont lui sourire. Tandis qu’il s’engage contre la fameuse blacklist hollywoodienne, il parvient à créditer le scénariste Dalton Trumbo au générique de Spartacus. Le film de Stanley Kubrick est par ailleurs un immense carton critique et financier. En 1963, il est le premier acteur a interpréter, sur scène, le rôle principal de Vol au-dessus d’un nid de coucou. Il acquiert les droits de la pièce, les cède à son fils, qui produit l’adaptation cinématographique de Milos Forman en 1975.

En 1973 et en 1975, Kirk Douglas s’essaye à la réalisation pour Scalawag, énorme échec financier, et pour La Brigade du Texas. Comme de nombreuses stars de l’âge d’or hollywoodien, sa carrière pâtit lors de la révolution industrielle dans les années 1970. Malgré tout il parvient à décrocher les rôles principaux de deux films de Brian De Palma : Furie et Home Movies. Les années 1980 sont encore pires. L’acteur apparaît dans des petits rôles, ou dans quelques téléfilms. Il subit également de graves problèmes de santé, notamment des attaques cardiaques et cérébrales. Pour autant, il est déterminé à jouer avec son fils, et son petit-fils Cameron Douglas, dans Une si belle famille en 2003. Il fera ensuite une dernière apparition à l’écran à l’occasion de Diamonds, où il partage l’affiche avec sa fidèle amie Lauren Bacall, qui avait lancé sa carrière.

Kirk Douglas était une figure emblématique du cinéma hollywoodien. Il a notamment reçu la Médaille présidentielle de la liberté des mains du président Jimmy Carter en 1981. Kirk Douglas a également reçu un Oscar honorifique en 1995 et a été nommé comme la 36ème plus grande star du cinéma de tous les temps par le magazine Entertainment Weekly.

Kirk Douglas a tourné dans une centaine de films, et était une icône du cinéma américain. Son décès est évidemment une triste nouvelle pour le monde du cinéma. Pas seulement pour la perte de l’homme, mais également parce que c’est tout l’âge d’or hollywoodien qui s’éteint avec lui.