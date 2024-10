Mort de Kris Kristofferson, acteur mémorable de Sam Peckinpah, Michael Cimino et la saga Blade

Kris Kristofferson est mort à l’âge de 88 ans. Il restera dans la légende de la musique country, et aura aussi eu une très belle carrière d’acteur sous la direction de grands noms du cinéma.

Kris Kristofferson s’en est allé

L’un des plus grands noms de l’histoire de la musique country s’est éteint. À l’âge de 88 ans, Kris Kristofferson est mort dans sa maison de Maui, à Hawaii, ce 28 septembre 2024. Sa famille a annoncé la nouvelle via un post sur Instagram. Aucune cause de décès n’a été donnée. Kris Kristofferson reste surtout connu pour son talent d’auteur-compositeur. Il a signé certaines des chansons de country les plus populaires à avoir été écrites. Au cours de sa carrière, il a récolté pas moins de treize nominations aux Grammy Awards. Il a gagné trois fois, et a aussi été honoré d’un prix pour l’ensemble de sa carrière en 2014. Mais le natif de Brownsville n’était pas qu’un auteur-compositeur et chanteur. Il a aussi joué dans de nombreux films.

Un musicien hors-pair et un acteur accompli

L’un des rôles les plus connus de Kris Kristofferson reste celui qu’il a tenu dans A Star Is Born. Sa performance en tant que John Norman Howard face à Barbra Streisand lui a valu de remporter le Golden Globe du meilleur acteur dans un film musical ou une comédie en 1977. Au cours de sa longue carrière en tant qu’acteur, Kris Kristofferson a aussi tourné pour de très grands réalisateurs. On peut citer Dennis Hopper pour The Last Movie, Martin Scorsese pour Alice n’est plus ici, Michael Cimino pour La Porte du paradis aux côtés d’Isabelle Huppert, Alan J. Pakula pour Une femme d’affaires ou encore Tim Burton pour La Planète des singes. Il est également apparu dans plusieurs films de Sam Peckinpah.

Une icône de la contre-culture

Kris Kristofferson a aussi joué dans des productions plus grand public. De 1998 à 2004, il est apparu dans les trois opus de la trilogie Blade. Il y incarnait le mentor du principal protagoniste, le chasseur de vampires Abraham Whistler. En-dehors de sa carrière, Kris Kristofferson s’est aussi distingué pour son activisme. Il a notamment défendu à de nombreuses reprises les droits des travailleurs, des immigrants et des fermiers. Il est ainsi devenu une icône pour les artistes de la contre-culture. Avant de s’en aller, il aura donc clairement marqué son époque de son empreinte.