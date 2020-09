La chanteuse et actrice Annie Cordy est décédée

La comédienne et chanteuse belge Annie Cordy s'est éteinte vendredi 4 septembre à l'âge de 92 ans. Elle a connu une longue carrière au cinéma comme à la télévision.

Annie Cordy : chapeau !

Annie Cordy nous a quittés à l'âge de 92 ans des suites d'un malaise cardiaque. La Belge a connu de très nombreux succès dans la musique. Son répertoire comptait l'enregistrement de plus de 700 chansons. Dans la liste de ses nombreux hits, on retiendra Hello le soleil brille (1958), Salade de fruits (1959), Un clair de lune à Maubeuge (1962), La Bonne du curé , Frida oum papa (1975), Tata Yoyo (1981), et Cho Ka Ka O (1985).

Ecran totale

En parallèle de sa carrière de chanteuse et de meneuse de revue, elle se lance dans le cinéma en 1954. Elle marque les esprits en 1969 dans Le Passager de la pluie, réalisé par René Clément. Loin de son registre musical comique, elle y dévoile un talent dramatique qui lui ouvre les plateaux d'autres films du genre. On la retrouve ainsi ensuite dans Le Chat (1971) aux côtés de Jean Gabin et Simone Signoret.

Mais l'actrice n'en oublie pas la comédie avec des apparitions dans plusieurs films populaires, tels que Elle court, elle court la banlieue (1973), La Vengeance d'une blonde (1994), Madame Édouard (2004), Disco (2008) et C'est beau une ville la nuit (2006). Ces dernières années, on avait pu la voir dans Les Souvenirs de Jean-Paul Rouve, et dans la comédie adolescente Tamara Vol.2.

Fait moins connu, Annie Cordy se prête parfois au jeu du doublage pour des dessins animés. On a pu notamment l'entendre dans Pocahontas (1995) et Frère des ours (2003).

Une figure de la télévision

L'actrice fut effectivement très présente à la télévision également. Elle fait l'histoire de ce média en incarnant, dès 1981, la première héroïne récurrente d'une série télévisée dans Madame S.O.S. Elle y incarne Mitsi, une riche héritière, qui prend la décision d'utiliser tout son argent pour aider les pauvres.

Forte de plus de 30 apparitions à la télé, elle s'invite dans des épisodes de Fabien Cosma et du Tuteur avec Roland Magdane. Elle sera aussi, le temps d'un prime, la grand-mère d'Audrey Lamy dans Scènes de ménages. Sa dernière apparition à lieu en 2018 dans le téléfilm Illettré de Jean-Pierre Améris.