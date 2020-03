La cinéaste Tonie Marshall est décédée à l'âge de 68 ans

Tonie Marshall était actrice, scénariste, réalisatrice et productrice. Elle a obtenu en 2000 le César de la Meilleure réalisation pour "Vénus Beauté (institut)", et est à ce jour la seule femme honorée de ce prix. Elle est décédée des suites d'une longue maladie, à l'âge de 68 ans.

Ce 12 mars 2020, le cinéma français est en deuil, avec l'annonce subite du décès d'une de ses plus grandes représentantes, l'actrice, scénariste, réalisatrice et productrice Tonie Marshall. Décédée à l'âge de 68 ans des suites d'une longue maladie, Tonie Marshall est née le 29 novembre 1951, fille de la légendaire actrice Micheline Presle et de l'acteur, réalisateur et producteur américain William Marshall. Elle était la seule femme récipiendaire d'un César de la meilleure réalisation. Sa disparition laisse un vide et une grande tristesse, doublée du fait que sa mère, âgée de 97 ans, voit sa fille partir...

Seule femme récompensée du César de la meilleure réalisation

Tonie Marshall commence sa carrière d'actrice en 1972, avec le film de Jacques Demy L'Événement le plus important depuis que l'homme a marché sur la Lune. Elle apparaîtra ensuite dans plusieurs films, par exemple chez Claude Zidi (Les Sous-doués) ou encore Jean-Michel Ribes (Musée haut, musée bas), duquel elle était proche et avec qui elle a aussi joué sur les planches de théâtre. Artiste polyvalente, elle a aussi joué pour la télévision, notamment dans Palace du même Jean-Michel Ribes.

Tonie Marshall est aussi scénariste et réalisatrice, avec un premier film en 1989, Pentimento. Sa carrière atteint son apogée en 2000, avec le grand succès de son cinquième film, Vénus Beauté (institut). Elle est récompensée pour ce film de trois César : Meilleure réalisation (à l'époque, encore César du Meilleur réalisateur...), Meilleur scénario original et Meilleur film. Audrey Tautou reçoit pour ce film le César du meilleur espoir féminin. Tonie Marshall est, à ce jour, la seule femme à avoir reçu la récompense pour la Meilleure réalisation. Dans ce film, comme dans trois autres (Pas très catholique, France Boutique et Tu veux ou tu veux pas ?), elle dirige sa mère, l'actrice Micheline Presle. Elle aura par ailleurs noué une collaboration unique avec l'actrice Nathalie Baye. En 2002, elle dirige William Hurt et Catherine Deneuve dans Au plus près du paradis.

Tonie Marshall aura dressé des portraits féminins surprenants et attachants, et était par ailleurs connue pour son engagement féministe, rejoignant en 2018 le mouvement La Fondation des Femmes. Elle est à l'initiative du "ruban blanc" porté lors des César 2018, et a publiquement apporté son soutien en novembre 2019 à Adèle Haenel, suite à ses révélations d'attouchements du réalisateur Christophe Ruggia.