La comédienne Caroline Cellier (Le Zèbre, Didier) est morte

Son charme et sa classe auront marqué les spectateurs français. La comédienne Caroline Cellier, notamment vue dans les comédies "Le Zèbre" ou "Didier" est morte ce 16 décembre à l'âge de 75 ans. C'est son fils, Nicolas Poiret, qui a annoncé la triste nouvelle sur Instagram.

Caroline Cellier n'est plus

Décidément, l'année 2020 ne nous épargne rien et continue de faire des ravages. Nous apprenons aujourd'hui la disparition de la comédienne française Caroline Cellier (de son vrai nom Monique Cellier) à l'âge de 75 ans. Si elle avait disparu des écrans depuis quelques années, son visage et son regard auront durablement marqué les spectateurs.

Épouse du réalisateur Jean Poiret de 1965 à la mort de ce dernier en 1992, l'actrice a débuté sa carrière en 1964 dans le téléfilm La mégère apprivoisée, puis au cinéma avec La tête du client en 1965 (c'est d'ailleurs sur ce tournage qu'elle rencontre Jean Poiret). Elle tourne ensuite sous la direction de Claude Chabrol dans Que la bête meure.

Dans les années 1980, elle enchaîne les succès, avec notamment Mille milliards de dollars, Surprise Party ou encore L'année des méduses, pour lequel elle obtient le César du meilleur second rôle.

La décennie suivante, son mari lui offre le premier rôle féminin de sa comédie Le Zèbre, dans laquelle elle donne la réplique à Thierry Lhermitte. Le film reste encore aujourd'hui un incontournable de la comédie française.

On se rappelle également de Caroline Cellier dans Didier, dans lequel elle donnait la réplique à Alain Chabat et Jean-Pierre Bacri, ou encore de sa participation aux comédies Jean-Philippe, et Thelma, Louise et Chantal.

C'est Nicolas Poiret, son fils, qui a annoncé la disparition de sa mère ce mercredi 16 décembre, en postant un poignant message sur son compte Instagram, sans pour autant préciser les circonstances de son décès :

Les hommages de la part de la grande famille du cinéma français commencent déjà à affluer sur les réseaux sociaux et devraient se poursuivre dans les heures qui suivent.

Caroline Cellier devrait être inhumée prochainement au Cimetière du Montparnasse, aux côtés de son époux Jean Poiret, disparu en mars 1992 à l'âge de 65 ans.

En 2010, dans une interview donnée au Figaro, elle confiait ne pas avoir peur de la mort :