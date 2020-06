L'acteur britannique Ian Holm est décédé

Le versatile acteur anglais Ian Holm, qui jouait entre autres l’officier Ash dans "Alien, le huitième passager" et Bilbon Sacquet dans les trilogies "Le Seigneur des anneaux", et "Le Hobbit", est mort à Londres à l’âge de 88 ans. Il souffrait de la maladie de Parkinson depuis plusieurs années.

L’agent d’Ian Holm annonce son décès

L’agent d’Ian Holm a confirmé la nouvelle du décès de l’acteur des suites de la maladie de Parkinson au quotidien britannique The Guardian, déclarant :

C’est avec une grande tristesse que l’acteur Sir Ian Holm, Commandeur de l’Empire britannique, est décédé ce matin à l’âge de 88 ans. Il est mort paisiblement à l’hôpital, avec sa famille et la personne qui prenait soin de lui. Charmant, gentil et férocement talentueux, il va énormément nous manquer.

De nombreux rôles cultes pour Ian Holm au cours de sa carrière

Ian Holm avait interprété de nombreux personnages cultes au cours de sa carrière, que ce soit au cinéma ou au théâtre. Il avait notamment fait partie de la Royal Shakespeare Company à sa création, en 1960. Il était par la suite devenu une figure centrale de la RSC, jouant entre autres Henry V ou Lenny dans la pièce d’Harold Pinter, Le Retour. Abandonnant ensuite le théâtre après avoir développé une peur de la scène, l’acteur s’était alors tourné vers le cinéma. Son rôle de l’androïde Ash dans le film culte de Ridley Scott, Alien, le huitième passager, lui avait offert une exposition internationale. Il avait ensuite enchaîné en incarnant Mussabini, le coach du sprinter Harold Abrahams dans Les Chariots de feu, qui lui avait valu une nomination à l’Oscar. Il avait continué de jouer d’importants seconds rôles, comme Napoléon dans le Bandits, bandits ! de Terry Gilliam ou le Père Cornélius dans Le Cinquième Élément. Il était ensuite revenu au théâtre et à Shakespeare, interprétant le Roi Lear au National Theatre de Londres en 1997. L’acteur avait même été anobli en 1998 pour « services à l’art dramatique », devenant Sir Ian Holm.

Ian Holm marque une nouvelle génération avec le rôle de Bilbon Sacquet

Malgré tous les importants seconds rôles de sa carrière, Holm avait acquis une plus grande popularité internationale à la fin du 20ème siècle. Après avoir déjà joué Bilbon Sacquet dans une adaptation radio du Seigneur des Anneaux en 1981, il avait repris le rôle pour la trilogie de Peter Jackson. Il était apparu pour la première fois à l’écran dans le costume du cousin/oncle de Frodon dans La Communauté de l’anneau, en 1999. Il était revenu pour Le Retour du Roi, malgré son absence des Deux Tours. Holm avait aussi rejoué Bilbon dans le premier et le troisième Hobbit, toujours réalisés par Peter Jackson et sortis respectivement en 2012 et 2014. De nombreux fans se rappelleront donc d’Ian Holm comme l’interprète de Bilbon Sacquet, mais d’autres auront en tête certains des nombreux autres personnages marquants qu’il a joués au cours de sa carrière.