L'acteur et poète Craig Grant, star de la série Oz, est décédé à 52 ans

Né à New York, Craig Grant grandit dans le Bronx. C'est dans cet arrondissement qu'il fréquente le Mount St. Michael Academy High School, un lycée catholique réservé aux garçons. Par la suite, il devient populaire sous le nom de "muMs da Schemer", un nom de scène qu'il utilise lors de ses prestations de slam. En outre, il attire pour la première fois l'attention dans le documentaire Slam Nation, sorti en 1996. En effet, ce film suivait l'équipe de Nuyorican Poetry Slam (dont faisait partie Grant) qui participait à une célèbre compétition de poésie.

Sa participation au documentaire lui permet de décrocher un rôle récurrent dans la série carcérale culte Oz. Ainsi, entre 1997 et 2002, il interprète Arnold Jackson durant six saisons. Il y fait sensation avec les poèmes qu'il récite puisqu'ils reflètent bien souvent les problèmes quotidiens des prisonniers ainsi que la situation précaire des afro-américains. Indirectement, Craig Grant devient un porte-parole important de la communauté afro-américaine, en particulier celle qui vit dans le Bronx.

Après Oz, Craig Grant continue à travailler avec HBO en participant régulièrement à Def Poetry. Cette série animée durant cinq ans par l'acteur et rappeur Mos Def faisait intervenir sur scène slameurs, humoristes et artistes musicaux sur scène. Par la suite, on a pu le retrouver de manière furtive dans des séries telles que Boston Justice, Cold Case, NCIS: New Orleans, New-York Unité Spéciale, Blue Bloods, The Knick, Horace and Pete, Luke Cage, She's Gotta Have it, Bull et Hightown. Grant est également apparu au cinéma dans Effets Secondaires, Birdman, Blackkkansman ou bien encore Good Time. En outre, Craig Mums Grant est toujours resté un amoureux de la scène puisqu'il était membre de la Labyrinth Theater Company de New York.

Dans un communiqué, l'agence qui le représente lui a rendu hommage comme il se devait :

Nous sommes navrés de la perte de l'une des âmes les plus sincères, les plus attentionnées et les plus aimantes que nous ayons jamais eu le plaisir de représenter. Craig était plus que notre client, il était notre ami. Nous venons tous de perdre un homme phénoménal.