L'acteur et réalisateur Sidney Poitier est décédé

Sidney Poitier, légendaire acteur américain et bahaméen, premier acteur noir à recevoir l'Oscar du meilleur acteur, s'est éteint le 6 janvier 2022 à l'âge de 94 ans. Le monde du cinéma perd un géant.

Des Bahamas à Hollywood

Né lors d'un voyage de sa famille à Miami le 20 février 1927, Sidney Poitier est un nourrisson prématuré de deux mois, auquel on ne donnait pas beaucoup de chances de survie. Ses parents, fermiers et cultivateurs de tomates sur l'île Cat aux Bahamas, se rendaient en effet régulièrement dans la ville floridienne pour y vendre leurs produits. Mais cette fois-ci, ils y restent trois mois pour permettre à leur nouveau-né de prendre de la force et gagner en santé avant de rejoindre les Bahamas. Si leur enfant devient automatiquement, par son lieu de naissance, citoyen des États-Unis, les parents Poitier sont évidemment bien loin d'imaginer qu'il deviendra un des grands acteurs américains du 20e siècle.

Le Lys des champs ©United Artists

À quinze ans, il rejoint la famille de son frère à Miami avant de partir à seize ans pour New York. Il fait la plonge dans les restaurants avant de travailler dans un hôpital militaire de New York. Il y reste un an, jusqu'en décembre 1944. Retour à la plonge jusqu'à ce qu'il réussisse une audition et intègre l'American Negro Theater à Harlem. Mais le théâtre l'attire peut-être un peu moins que l'écran, où il se révèle dès 1950 avec La Porte s'ouvre de Joseph L. Mankiewicz.

Premier acteur noir à recevoir l'Oscar du meilleur acteur

Entre les années 50 et 90, Sidney Poitier va jouer dans plus de quarante longs-métrages, et livrer quelques performances mémorables. Il y a par exemple La Chaîne en 1958, qui lui vaut une première nomination à l'Oscar du meilleur acteur. Mais surtout, il y a Le Lys des champs en 1963, où son rôle d'homme à tout faire itinérant qui bâtit une chapelle avec des nonnes allemandes lui vaut d'être le premier acteur noir récompensé de l'Oscar du meilleur acteur.

l se met un temps en retrait de l'industrie, mais ce n'est que pour mieux revenir à partir de 1965. De là jusqu'à A Piece of the action en 1977, une de ses dix réalisations, il va enchaîner les rôles et obtenir de beaux succès. Un coin de ciel bleu, Dans la chaleur de la nuit, Devine qui vient dîner..., autant de titres qui ont bâti sa légende et l'ont imposé comme un acteur iconique d'Hollywood.

Actif en tant que militant pour les droits civiques et représentant de la communauté bahaméenne, il en est l'ambassadeur au Japon entre 1997 et 2007. En 2009, il est décoré par Barack Obama de la Médaille présidentielle de la Liberté, la plus haute distinction civile américaine.