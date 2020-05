L'acteur Fred Willard (Modern Family) est décédé

Le comédien Fred Willard, croisé dans de nombreuses comédies cultes comme "Modern Family", "Spinal Tap" ou "American Pie 3", est décédé à l'âge de 86 ans.

Le visage de Fred Willard est bien connu du public. Que ce soit au premier plan ou souvent dans des seconds rôles, on ne compte plus les nombreuses apparitions de l’interprète, principalement dans des comédies. On apprend malheureusement que l'acteur est décédé à l'âge de 86 ans.

C'est sa fille qui a annoncé la triste nouvelle au magazine People, déclarant :

Mon père est mort très paisiblement la nuit dernière à l’âge extraordinaire de 86 ans. Jusqu’à ses derniers jours il s’est tenu occupé, il a travaillé et il a fait de nous des gens formidablement heureux, nous l’aimions tellement !

Un pur acteur comique

Son agent Michael Eisenstadt a confirmé cette annonce tout en rendant hommage à Fred Willard :

Fred a été l'un des acteurs comiques les plus occupés d'une carrière qui a duré plus de 50 ans.

Dernièrement, c'est dans la série culte Modern Family que Fred Willard apparaissait, dans le rôle de Frank Dunphy, jusqu'à ce que son personnage ne meure durant la saison 11. Mais avant cela on avait pu le voir dans des films comme American Pie : Marions-les ! ou Austin Power 2. Des comédies cultes donc qui ont rendu l'acteur si mémorable. Egalement, on pourrait citer dans ses apparitions plus anciennes le génial faux-documentaire Spinal Tap. Et côté séries, il ne faudrait pas oublier des programmes populaires comme Community, Castle ou encore Chuck.

Enfin, si Fred Willard dispose d'une renommée certaine aux Etats-Unis, c'est probablement grâce à son rôle dans Tout le monde aime Raymond. Un show qui lui a valu trois nominations consécutives aux Emmy Awards.

Malgré son décès, Fred Willard apparaîtra encore prochainement à l'écran. En effet, il a pu participer à la série Netflix Space Force, prévue le 29 mai sur la plateforme de streaming.