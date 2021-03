L'acteur George Segal, nommé aux Oscars, s'est éteint à 87 ans

George Segal, vu récemment dans la série "The Goldbergs", est mort à 87 ans. Il avait, entres autres distinctions au long d'une riche carrière, été nommé aux Oscars pour sa performance dans "Qui a peur de Virginia Woolf ?" en 1966.

George Segal, histoire d'une révélation

C'est par un communiqué à Deadline de son épouse que la triste information a été dévoilée :

La famille est dévastée d’annoncer que ce matin George Segal est mort suite à des complications lors d'une opération de pontage cardiaque.

Le comédien débute sa carrière au début des années 60. Après plusieurs apparitions, il décolle définitivement en 1966 dans deux films récompensés. En effet, il obtient le premier rôle dans Le Secret du rapport Quillier. Surtout, il obtient une nomination aux Oscars pour sa prestation dans Qui a peur de Virginia Woolf ?. Si le public retient la performance extraordinaire d'Elizabeth Taylor, il ne faut pas oublier que l'acteur est également immense dans ce film.

Nick (George Segal) - Qui a peur de Virginia Woolf ? ©Warner Bros. Pictures

C'est surtout aux Golden Globes que l'acteur décroche des statuettes. En effet, en 1964, il est couronné meilleur espoir pour sa performance dans Les Nouveaux Internes. Neuf ans plus tard, il remporte le Golden Globe du meilleur acteur dans Une maîtresse dans les bras, une femme sur le dos.

En tout, George Segal aura tourné dans une cinquantaine de films. Dirigé par des réalisateurs de légende tels que Sidney Lumet, Roger Corman, Stanley Kramer ou bien encore Robert Altman, il est aussi apparu dans plusieurs films populaires tels qu'Allo Maman, ici Bébé, Allo Maman, c'est encore moi, 2012 et Love, et autres drogues.

Une figure familière et sympathique du petit écran

En plus du cinéma, George Segal a également beaucoup joué pour la télévision. En effet, il a participé à de nombreuses sitcoms telles que Take Five, Murphy's Law, Voilà! (pour laquelle il a reçu une nomination aux Golden Globes) et Retired at 35!. Surtout, au cours de ses huit dernières années, il a fait partie du casting principal de la série de The Goldbergs, diffusé sur ABC durant huit saisons.

Pops Solomon (George Segal) - The Goldbergs ©ABC

D'ailleurs, le dernier épisode qu'il a filmé avant sa mort, sera diffusé à partir du 7 avril. La série devrait en profiter pour lui rendre hommage.