L'acteur indien Irrfan Khan est décédé

Considéré par beaucoup comme l’un des meilleurs acteurs indiens, Irrfan Khan est décédé des suites d’une maladie du colon à 53 ans. Sa longue carrière l’avait vu tenir de très nombreux rôles variés, que ce soit dans des productions bollywoodiennes ou des films internationaux, dont plusieurs grands succès.

Considéré par beaucoup comme l’un des meilleurs acteurs indiens, Irrfan Khan a reçu de nombreux prix au cours de sa carrière longue de plus de 30 ans et riche de plus de 100 films. Il a notamment été récompensé du National Film Award et de nombreux Filmfare Awards.

Une riche carrière en Inde et à l’international pour Irrfan Khan

Dans son pays, il était connu pour sa participation à de gros succès comme Paan Singh Tomar, Haider, Gunday ou encore Hindi Medium, qui avait réalisé un très gros score au box-office.

Irrfan Khan avait aussi participé à de nombreux films internationaux, que ce soit des succès hollywoodiens ou des productions européennes. Il avait d’abord été mondialement révélé par son rôle dans le film de 2001 The Warrior, réalisé par Asif Kapadia et nommé aux BAFTA.

Il avait par la suite tenu l’un des deux principaux rôles, aux côtés de Nimrat Kaur, de The Lunchbox, qui avait fait forte impression à Cannes. Il avait aussi interprété un inspecteur de police dans Slumdog Millionaire et le Pi Patel adulte de L’Odyssée de Pi, deux films ayant été récompensés de nombreux prix aux Oscars.

On avait aussi pu le voir dans des gros succès au genre varié. Il jouait ainsi un acteur dans la comédie À bord du Darjeeling Limited, le docteur Ratha dans le film de super-héros The Amazing Spider-Man, Simon Masrani dans le film d’aventure Jurassic World ou encore Harry Sims dans le thriller Inferno.

Ces nombreux rôles lui avaient valu de collaborer avec de nombreux réalisateurs réputés comme Danny Boyle, Wes Anderson, Ang Lee, ou Ron Howard.

Il s’était fait plus rare à l’écran ces derniers temps. Son dernier film était le long-métrage bollywoodien Angrezi Medium, sorti en salles juste avant le début du confinement.