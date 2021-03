L'acteur Yaphet Kotto, vu dans Alien, est mort à l'âge de 81 ans

L'acteur Yaphet Kotto s'est éteint dans la soirée du 15 mars, à l'âge de 81 ans. Connu notamment pour avoir joué dans deux énormes franchises (James Bond et Alien), il laisse derrière lui une filmographie riche dans laquelle il aura multiplié les seconds rôles au cinéma et à la télévision.

Yaphet Kotto, star des années 70

Né à New York d'un père camerounais et d'une mère américaine, Yaphet Kotto trouve rapidement sa vocation durant l'adolescence. En effet, il prend des cours de théâtre dès l'âge de 16 ans, avant de faire ses premiers pas sur scène à 19 ans dans la pièce Othello de Shakespeare. Il rentre ensuite dans la prestigieuse école de l'Actors Studio (par où sont passés des acteurs de légende comme Robert De Niro et Al Pacino). Cela va alors lui permettre de pousser les portes du cinéma dans les années 60. Si ses premiers rôles sont très mineurs (L'affaire Thomas Crown), il parvient à se révéler dans Vivre et laisser mourir, huitième opus de la saga James Bond. Principal antagoniste du film, il livre une performance saluée par la critique dans le rôle du dictateur Dr Kananga. Mais le meilleur reste à venir.

Dr Kananga (Yaphet Kotto) - Vivre et laisser mourir ©EON Productions

Quatre ans plus tard, il reçoit sa première nomination aux Emmy Awards pour un nouveau rôle de dictateur. En effet, il interprète avec brio l'ex-président ougandais Idi Amin Dada dans le téléfilm Entebbe. Après être apparu dans L'Exorciste 2, il parachève cette brillante décennie des années 70 en jouant le chef technicien J.T. Parker dans le cultissime Alien, le huitième passager.

Lien avec la famille royale britannique et croyances extraterrestres

A partir des années 80, Yaphet Kotto sera moins sollicité par les grosses productions. On pourra quand même noter son face-à-face avec Robert Redford dans Brubaker, ou bien encore sa collaboration avec Arnold Schwarzenegger dans Running Man. Il va toutefois s'illustrer à la télé avec la série policière Homicide dans laquelle il interprète le lieutenant Al "Gee" Giardello. Surtout, il aurait pu jouer dans Star Trek, Nouvelle Génération. Malheureusement, il refusera le rôle, décision qu'il regrettera toute sa vie.

En parallèle, Yaphet Kotto avait fait parler de lui hors-plateau en assurant qu'il avait des liens généalogiques avec la Reine Elizabeth II. D'ailleurs, sa biographie se nomme The Royalty. En outre, il croyait aux extraterrestres, affirmant même de manière très sérieuse qu'il les rencontrait régulièrement. Selon lui, à la différence du xénomorphe, ils étaient très gentils.

Père de six enfants, il laisse derrière lui une épouse qui lui a rendu hommage par cet émouvant message :