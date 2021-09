L'actrice Anna Gaylor, notamment vue dans Les Visiteurs, est morte.

Triste nouvelle pour les fans de la comédie culte de Jean-Marie Poiré "Les Visiteurs". L'actrice Anna Gaylor, qui interprétait la mère de Godefroy de Montmirail, est morte à l'âge de 89 ans après une carrière de plus de 60 ans et des centaines de rôles.

Anna Gaylor, la mère de Godefroy des Visiteurs, est morte

Après la disparition de l'acteur Moussa Théophile Sowié (l'inoubliable facteur) en avril dernier, c'est un autre personnage phare du film Les Visiteurs qui s'en va.

En effet, l'actrice Anna Gaylor est morte à l'âge de 89 ans le 20 septembre dernier. Si vous êtes fans du film de Jean-Marie Poiré, elle interprétait le rôle de Thibeaude de Montfaucon, la mère de Godefroy de Montmirail. On la voit notamment dans la scène du banquet au début du film en train de manger avec une coiffe improbable. Une scène culte du film !

C'est le réalisateur Aytl Jensen, proche de l'actrice, qui a annoncé la mauvaise nouvelle sur son compte Instagram :

65 ans de carrière

Entre 1956 et 2018, Anna Gaylor (de son vrai nom Anna Senioutovitch) a joué dans plus d'une centaine de films et de séries. Née en 1932, elle suit les cours du Conservatoire de Paris au début des années 50. Elle y côtoie notamment Jean-Paul Belmondo, Jean-Pierre Marielle et Jean Rochefort.

Elle tournera à huit reprises sous la direction d'Alain Jessua, son réalisateur de mari.

Dans les années 1970, on peut la voir dans des rôles plus légers sous la direction de Philippe de Broca. On peut citer L'incorrigible, Tendre Poulet, Le Cavaleur, et On a volé la cuisse de Jupiter.

Ces dernières années, nous avions notamment pu la voir dans les films Le Coeur des hommes, Ôtez-moi d'un doute ou encore Dans la Brume, qui sera son dernier film.