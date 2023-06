L'humoriste Guillaume Bats est décédé à l'âge de 36 ans

Acteur et humoriste, Guillaume Bats est décédé le 1er juin 2023 à l'âge de 36 ans. Connu pour son humour noir et sa manière de rire de son handicap, il était notamment un collaborateur proche de Jérémy Ferrari. Les causes de sa mort n'ont pas été révélées.

Guillaume Bats est mort Né le 14 avril 1987, l'humoriste Guillaume Bats (de son vrai nom Guillaume Batreau) est décédé ce 1er juin 2023 à l'âge de 36 ans. L'annonce a été faite par Dark Smile Productions sur sa page Facebook, sans donner de précision sur les causes de son décès. La société a souhaité lui rendre hommage tout en s'excusant auprès de proches de Guillaume Bats qui "apprendraient (son décès) par le biais de ce message". Bonsoir à tous, c’est avec la plus profonde tristesse que nous vous annonçons le décès ce jeudi 1er juin de Guillaume Bats, notre grand ami et frère de cœur et de scène. Toutes les personnes proches de lui que nous avons pu identifier ont été prévenues, nous nous excusons par avance pour tous ceux qui l’apprendraient par le biais de ce message. Nous trouvions important pour lui et pour sa mémoire que cela n’arrive pas d’abord par voie de presse. L’événement étant récent nous n’avons pas encore l’ensemble des détails ayant trait à ses funérailles, et ne connaissons pas encore la cause de ce tragique événement. Dans l’attente, nous avons créé un mail de contact vous permettant de vous faire connaître si vous êtes un de ses proches : contactmgb@darksmileprod.fr. Nous n’avons pas les mots mais un immense vide est déjà présent dans nos cœurs. L’équipe entière de Dark Smile Productions. L'humour pour se défendre Guillaume Bats était bien connu du monde de la comédie. Atteint de la maladie des os de verre, il avait révélé (via Voici en 2019) avoir été abandonné par sa mère peu de temps après sa naissance. Il était alors resté en pouponnière jusqu'à l'âge de 4 ans avant de rejoindre une famille d'accueil à l'âge de 7 ans. Malgré cette enfance difficile, marquée par du harcèlement à l'école, Guillaume Bats avait utilisé l'humour pour se défendre. Guillaume Bats ©Montreux Comedy C'est ensuite en 2013 que l'humoriste est repéré par Jérémy Ferrari qui l'invite à assurer ses premières parties avant d'assurer son seul en scène Hors cadre en 2018, toujours produit par Jérémy Ferrari. Guillaume Bats apparaissait alors régulièrement avec ce dernier, n'hésitant pas à parodier son handicap et son passé, comme dans le sketch L'adoption pour les nuls. Ses sketchs avec Laura Laune, notamment dans Les duos impossibles de Ferrari, poussaient également loin le curseur de l'humour noir. Hors scène, Guillaume Bats avait également pu participer à la série Hero Corp en 2017 le temps de deux épisodes de la saison 5. Ou encore dans l'épisode Ça s'enguirlande pour Noël ! de Scènes de ménages.