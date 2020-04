Logan Williams, le jeune Barry Allen dans Flash, est décédé

Logan Williams, qui interprétait un jeune Barry Allen dans "The Flash", est décédé . Une triste nouvelle pour sa famille, ses amis et tous les acteurs qui ont travaillé avec lui.

Logan Williams, jeune acteur canadien qui a interprété un jeune Barry Allen dans The Flash est décédé soudainement jeudi 2 avril à l’âge de 16 ans. C’est dans l'hebdomadaire canadien Tri City News, que la mère de Logan Williams a révélé la mort de son fils unique et s’est dit “absolument dévastée” par la nouvelle. Nous savons via Deadline que les causes du décès du jeune acteur n'ont pas été révélées.

Le confinement rend l’épreuve des deuils encore plus difficile, “je ne peux même pas consoler mes parents qui ont perdu leur seul petit-enfant... C'est vraiment dur” a déclaré la mère du jeune acteur.

Un acteur à l'avenir prometteur

Grant Gustin, qui incarne Barry Allen aka The Flash adulte s'est rendu sur les réseaux sociaux pour rendre un dernier hommage émouvant à sa co-star Logan Williams qui avait joué dans 8 épisodes de la première saison. Celui-ci a posté une photo prise pendant le tournage du pilot en 2014.

J'étais tellement impressionné par le talent de Logan mais aussi par son professionnalisme sur le plateau. Mes prières sont avec lui et sa famille durant une période qui je suis sûr est inimaginable pour eux. Je vous en prie, gardez Logan et sa famille dans vos prières pendant cette période qui est si étrange et si difficile pour nous tous. J'envoie de l'amour à tout le monde.

A seulement 16 ans, Logan Williams avait tourné dans de nombreuses séries. Il était apparu au générique d'une autre série fantastique connue du grand public, Supernatural, en 2015. On a pu également le voir donner la réplique dans la série Whispers et Le cœur à ses raisons.

Un comédien qui, à son jeune âge, faisait preuve de beaucoup de professionnalisme et auquel un avenir brillant était promis selon sa mère Marlyse :