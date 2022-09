Elle était la terrifiante infirmière Mildred Ratched dans "Vol au-dessus d’un nid de coucou", Louise Fletcher est décédée à 88 ans. Son rôle mythique lui avait valu l'Oscar de la meilleure actrice en 1976.

Louise Fletcher, l'infirmière oscarisée

Née le 22 juillet 1934, l'actrice américaine Louise Fletcher est décédée ce vendredi 23 septembre 2022 à son domicile à Montdurausse en France. Elle avait 88 ans. Une information confirmée par le New York Times via l'agent de la comédienne, David Shaul, qui n'a pas précisé la cause de sa mort.

Louise Fletcher avait marqué les esprits grâce à sa performance terrifiante dans Vol au-dessus d'un nid de coucou (1975) de Miloš Forman, adaptation du roman de Ken Kesey publié en 1962. Si le film met en avant Jack Nicholson en sociopathe qui se fait passer pour fou pour être interné dans un asile plutôt qu'envoyé en prison, il révèle également Louise Fletcher, alors âgée de 40 ans, dans le rôle de l'infirmière Mildred Ratched. Une femme impitoyable qui se montre particulièrement cruelle envers les patients.

Vol au-dessus d’un nid de coucou ©United Artists

Ce rôle aura offert à la comédienne trois récompenses majeures : l'Oscar, le Golden Globe et le BAFTA de la meilleure actrice. Lors de son discours aux Oscars, elle avait remercié les votants de l'avoir détestée dans le film. Elle avait également adressé un message, en langue des signes, à parents sourds.

Une longue carrière au cinéma et à la télévision

Rendue iconique par Louise Fletcher, l'infirmière Ratched est devenue une des méchantes les plus célèbres du cinéma. Elle a d'ailleurs donné lieu à une série, Ratched (2020), qui est consacré à son passé, avec Sarah Paulson pour l'incarner.

Bien qu'on retienne principalement ce rôle, Louise Fletcher a une carrière importante par la suite. Avant Vol au-dessus d'un nid de coucou, elle tourna avec Robert Altman pour Nous sommes tous des voleurs (1974). Elle enchaîne les tournages durant trois décennies et participe à quelques films notables dans des seconds rôles. Elle apparaît ainsi dans la version Extended Director's Cut d'Il était une fois en Amérique (sorti en 1984, version de 2012), dans Blue Steel (1990) de Kathryn Bigelow ou encore dans Sexe intentions (1999).

Enfin, elle était également une figure importante de la télévision grâce à la série Star Trek: Deep Space Nine (1993-1999). Elle était également Peggy Gallagher, mère de l'irresponsable Frank (William H. Macy) dans Shameless.