Mort d'Andre Braugher, le Capitaine Holt de Brooklyn Nine-Nine

Connu pour ses rôles de policier dans "Homicide" et "Brooklyn Nine-Nine", l'acteur Andre Braugher est décédé à 61 ans des suites d'une courte maladie.

Andre Braugher est mort à 61 ans

Né le 1er juillet 1962 à Chicago, Andre Braugher est mort ce 11 décembre 2023 à 61 ans. L'acteur était célèbre notamment pour son rôle du capitaine Raymond Holt dans la série Brooklyn Nine-Nine. L'annonce de sa disparition a été faite par Associated Press via son agente Jennifer Allen. Cette dernière n'a pas donné plus de détails sur les causes de sa mort, si ce n'est que cela fait suite à une "courte maladie".

Plusieurs hommages ont été rendus à l'acteur sur les réseaux sociaux, dont évidemment le compte X (anciennement Twitter) de Brooklyn Nine-Nine. Ou encore Terry Crews, son ancien collègue sur la série, qui s'est exprimé sur Instagram.

D'Homicide à Brooklyn Nine-Nine

Andre Braugher débute sa carrière à la fin des années 1980 en faisant de courtes apparitions à la télévision ou au cinéma. Mais c'est en 1993 qu'il obtient son premier rôle majeur de policier en interprétant l'inspecteur Frank Pembleton dans la série Homicide (1993-1998). C'est également à cette période qu'il apparaît dans des seconds rôles notables, comme dans Piège en eaux troubles (1993), porté par Bruce Willis, ou La Cité des anges (1998) avec Nicolas Cage et Meg Ryan.

Andre Braugher - Homicide ©NBC

En 1998, il quitte la série Homicide après avoir remporté l'Emmy Award du meilleur acteur dans un feuilleton ou une série dramatique. Il enchaîne ensuite les rôles dans plusieurs programmes américains tout en naviguant constamment du côté du cinéma. En 2006, il tient le rôle principal de la mini-série Thief avant de participer durant plusieurs saisons à Dr House (2009-2012). Sur grand écran, on peut le voir dans des films de genre comme Fréquence interdite (2000), le film catastrophe Poséidon (2006) et même Les Quatre Fantastiques et le Surfer d'argent (2007) où il joue le général Hage.

Mais c'est définitivement du côté des séries policières qu'Andre Braugher se sent visiblement le mieux. Après ses quelques apparitions dans New York, unité spéciale (2011-2012), l'acteur devient célèbre auprès du grand public avec Brooklyn Nine-Nine (2013-2021), série comique qui se déroule dans un commissariat de New York. Son personnage du capitaine Holt marque les esprits par son flegme et sa capacité à ne montrer aucune émotion devant le trublion détective Jake Peralta. Un rôle qu'il avait également tenu dans New Girl le temps d'un crossover entre les deux shows.