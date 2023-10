Mort de Burt Young, Paulie dans la saga Rocky

Burt Young est décédé à 83 ans. L'acteur était connu pour son rôle Paulie Pennino, le beau-frère de Rocky Balboa dans la saga portée par Sylvester Stallone.

Burt Young est décédé

Quand on pense à la saga Rocky, les visages de Sylvester Stallone et Talia Shire viennent assez rapidement. Lui en boxeur, elle, en Adrian qui le rejoint sur le ring à la fin du premier opus. Mais il n'y aurait pas de Rocky Balboa sans Paulie Pennino, le beau-frère du boxeur, dont l'attitude négative durant les entraînements n'aura pas empêché les grandes victoires de Balboa. Paulie, c'était évidemment Burt Young qui l'a incarné durant six films. Né le 30 avril 1940 à New York, l'acteur est décédé le 18 octobre 2023 à 83 ans.

Burt Young - Rocky ©United Artists

L'information a été rapportée par le New York Times avant d'être confirmée par le manager du comédien. Sylvester Stallone lui a évidemment rendu hommage en publiant sur Instagram une image de lui avec Burt Young du temps de Rocky.

Une grande carrière de seconds rôles

Après avoir étudié à la célèbre école d'art dramatique Actors Studio, Burt Young fait ses débuts au cinéma dans les années 1970. Rapidement, il obtient des petits rôles dans des films majeurs comme Chinatown (1974). Mais c'est surtout grâce à Sam Peckinpah qu'il se révèle en incarnant un assassin dans Tueur d'élite (1975) aux côtés de James Caan et Robert Duvall. Suit alors son rôle le plus célèbre dans Rocky qui lui vaut une nomination à l'Oscar du Meilleur acteur dans un second rôle en 1977.

Burt Young à droite - Rocky Balboa ©Metro-Goldwyn-Mayer

Cette consécration lui permet d'enchaîner les films. Généralement, on le retrouve en homme de la classe ouvrière. Et bien qu'il ne soit pas au premier plan des productions auxquelles il participe, sa filmographie reste particulièrement chargée et marquée par de grandes œuvres telles que Le Convoi (1978) et Il était une fois en Amérique (1984).

Enfin, outre sa présence au cinéma, Burt Young participe à de nombreuses séries. D'abord dans M*A*S*H (1973) avant d'apparaître dans Deux Flics à Miami (1984) produit par Michael Mann, et plusieurs saisons de Walker, Texas Ranger (1994-1997), sans oublier son rôle (court, mais notable) de Bobby Baccalieri Sr dans Les Soprano (2001). Ses derniers rôles remontent à 2019, notamment dans la série Poupée russe diffusée sur Netflix.