Mort de Christopher Plummer, acteur légendaire de La Mélodie du bonheur et À couteaux tirés

Christopher Plummer, immense acteur canadien à la carrière incroyable forte de plus de 100 films, s'est éteint à l'âge de 91 ans, ce vendredi 5 février 2021.

Christopher Plummer n'est plus

Nous apprenons avec une grande tristesse la disparition de Christopher Plummer, un des visages les plus reconnaissables du cinéma américain. L'acteur canadien, âgé de 91 ans, s'est éteint ce 5 février 2021 dans sa maison du Connecticut. C'est son manager, Lou Pitt, qui a annoncé son décès à nos confrères de CNN. Dans un communiqué, il a salué "un homme extraordinaire qui aimait et respectait profondément sa profession avec des manières exemplaires à l'ancienne, un humour plein d'autodérision et la musique des mots". Même s'il habitait aux États-Unis, l'acteur n'en avait pas oublié son pays natal. Pour son manager, il était "un trésor national qui appréciait profondément ses racines canadiennes. Par son art et son humanité, il a touché tous nos cœurs et sa vie légendaire perdurera pour toutes les générations à venir."

La carrière de Christopher Plummer fut en tout point exceptionnelle.

Premiers amours

Né en 1929, c'est sur les planches de théâtre que Christopher Plummer commence sa carrière dans la comédie. C'est tout d'abord au début des années 50 au sein de la Canadian Repertory Company qu'il débute à Toronto. Il intègre ensuite le National Theatre du légendaire Laurence Olivier.

Sa première incursion sur grand écran se fait en 1958 dans La Forêt interdite de Nicholas Ray et Les Feux du théâtre de Sidney Lumet. Les films dans lesquels il joue sont de plus en plus populaires. Il passe par le péplum en 1964 pour La Chute de l'empire romain d'Anthony Mann. L'année suivante, il est du triomphe de La Melodie du bonheur de Robert Wise dans lequel il incarne le Capitaine Von Trapp.

La Mélodie du bonheur ©LostFilms

Sa stature noble et son talent en font un acteur très demandé qui peut jouer dans tous les styles. On lui confie souvent des rôles de figures historiques, que ce soit le Maréchal Rommel dans La Nuit des généraux d'Anatole Litvak ou Rudyard Kipling dans L' Homme qui voulut être roi de John Huston.

Il joue aux côtés de l'extraordinaire Peter Sellers dans Le Retour de la panthère rose de Blake Edwards en 1974. Plummer est même, grâce à Meurtre par décret en 1978, de la liste des heureux acteurs à avoir incarné Sherlock Holmes.

Appelé par les plus grands

En 1992, il se fend d'une incursion remarquée dans la franchise Star Trek avec une apparition dans le sixième film. Il y incarne le Général klingon Chan. On le retrouve dans les années 90 dans de grosses productions, de Malcolm X de Spike Lee (1992), à Wolf (1994) ou encore L' Armée des 12 singes en passant par Révélations de Michael Mann.

Il alterne alors blockbusters et films plus intimistes. Pour un Alexandre d'Oliver Stone répond un Syriana de Stephen Gaghan. Pour un Benjamin Gates et le trésor des Templiers, il y a un Le Nouveau monde de Terrence Malick.

Il est éminemment touchant dans l'intimiste et très beau Beginners de Mike Mills, sorti en 2011. Son interprétation d'un homme de 75 ans qui fait son coming-out lui offre même l'Oscar du meilleur second rôle.

Beginners ©Focus Features

Pas prêt à prendre sa retraite, l'acteur aura tourné jusqu'au bout. Il remplace au pied levé Kevin Spacey dans Tout l'argent du monde de Ridley Scott, enfilant le costume de John Paul Getty. On le retrouve avec délectation en patriarche assassiné dans le génial A couteaux tirés de Rian Johnson. Sa dernière participation à l'écran restera L'Ultime sacrifice, à retrouver en streaming sur Amazon Prime Video.

Un titre prémonitoire pour Christopher Plummer qui aura consacré sa vie entière au cinéma.