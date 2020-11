Mort de Claude Giraud, acteur de Rabbi Jacob et voix française d'Alan Rickman et Robert Redford

Claude Giraud, acteur culte des "Aventures de Rabbi Jacob" et voix française de stars anglaises et américaines, s'est éteint à l'âge de 84 ans.

Claude Giraud : le théâtre pleure sa disparition

Nous apprenons en effet la mort de l'acteur Claude Giraud, 84 ans, ce mardi 3 novembre. Le comédien avait fait les belles heures du monde du théâtre et du doublage en France. Plus que doué, il avait débuté sur les planches en suivant les cours du Conservatoire national d'art dramatique. Il y marque l'histoire en remportant les trois premiers prix des concours de Tragédie, de Comédie classique et de Comédie moderne en 1962. Cette réussite lui vaut d'entrer à la Comédie Française où il joue dans des pièces classiques comme L'Avare ou Bérénice. Mécontent de son temps de présence, il quitte l'institution et se lance à la télévision et au cinéma.

C'est donc sur grand écran qu'il connait une première reconnaissance publique incarnant Philippe de Plessis-Bellières dans les trois premiers épisodes de la franchise Angélique entre 1964 et 1966.

Il continue sa carrière au théâtre en parallèle, jouant notamment Mcbeth et Phèdre. Il revient à la Comédie Française en 1972 pour ne la quitter qu'en 1982. C'est pourtant en 1973 et au cinéma qu'il refait parler de lui quand il apparaît dans Les Aventures de Rabbi Jacob. Il joue Slimane aux côtés du tourbillonnant Louis de Funès dans la comédie culte de Gérard Oury.

Claude Giraud délaissa peu à peu le cinéma, privilégiant la télévision et les séries (Julie Lescaut, Les Cordier, juge et flic, Une femme d'honneur,...). Si on a donc beaucoup vu l'acteur, nous l'avons surtout, presque sans le savoir, beaucoup entendu.

Une voix à suivre

Claude Giraud a en effet une carrière de doubleur éminemment prestigieuse. Il a été, pour commencer, la voix officielle de Robert Redford dans 17 longs-métrages, dont Les Hommes du président et Out of Africa. Tommy Lee Jones dans Le Fugitif, Men in Black et 15 autres films, c'est lui aussi.

Ceux qui ont grandi avec la saga Harry Potter en français seront ému de savoir qu'il prêtait sa voix au complexe Severus Rogue (Alan Rickman). Ceux qui ont grandi il y a maintenant quelques décennies se souviendront de lui comme le timbre rassurant d'Ulysse dans le dessin-animé Ulysse 31.

A la retraite depuis 2012, il élevait depuis des poneys.