Mort de Cloris Leachman, actrice américaine culte et grand-mère de "Malcolm"

Cloris Leachman, monument de la télévision américaine et grand-mère dans "Malcolm", s'est éteinte le 27 janvier 2021 à l'âge de 94 ans.

Cloris Leachman n'est plus

Elle faisait partie des visages les plus identifiables de la télévision américaine depuis presque 60 ans. Cloris Leachman s'est éteinte le 27 janvier à l'âge de 94 ans de cause naturelle. En France, on la connaissait surtout ces dernières années pour son rôle de grand-mère dans Malcolm. Parfaite dans sa partition de vieille dame imbuvable, elle reçut même deux Emmy de la meilleure actrice dans un second rôle pour sa prestation.

Malcolm ©FOX

Elle avait repris quasiment le même personnage dans la moins médiatisée mais tout aussi drôle Raising Hope. Pourtant, réduire Cloris Leachman à ses deux seules vielles dames serait une énorme erreur au vu de sa fabuleuse carrière.

Des débuts en fanfare

Née en 1926, son premier fait d'arme médiatique est d'être élue Miss Chicago à 20 ans. Mais devenir une Reine de beauté n'est pas vraiment son plan de carrière, elle qui rêve de jouer la comédie. Direction New York et la formation à l'Actors Studio d'Elia Kazan. Elle marque les esprits dès son premier rôle au cinéma dans En quatrième vitesse. Elle n'y apparaît que 8 minutes, mais sa prestation de femme fatale en fuite lui ouvre la voie royale d'autres productions.

À partir de là, Cloris Leachman alterne entre le cinéma et la télévision. Elle devient régulière de la saison 4 de Lassie, incarnant la mère adoptive du héros. Elle a néanmoins beaucoup de mal à s'épanouir dans le personnage et laisse sa place à une autre pour la saison suivante. C'est plutôt vers le grand-écran qu'elle prend du plaisir, apparaissant dans de grosses productions comme Butch Cassidy et le Kid, WUSA ou encore The People Next Door.

The Mary Tyler Moore Show ©CBS

Elle accepte en 1970 de jouer Phyllis Lindstrom dans The Mary Tyler Moore Show, un rôle culte qui va lui apporter la gloire. Elle y est snob, arrogante et à mourir de rire. Son travail sur le show lui rapporte même deux Emmy Awards de la meilleure actrice dans un second rôle dans une comédie en 1973 et 1974. Elle aura même droit à son propre spin-off, Phyllis, qui durera seulement deux saisons. Juste assez pour qu'elle gagne un Golden Globe de la meilleure actrice.

Une actrice en or

Si Cloris Leachman est une star du petit écran, elle n'en oublie pas le grand écran qui lui rend bien. Elle remporte même un Oscar et un BAFTA de la meilleure actrice dans un second rôle en 1971 pour La Dernière séance de Peter Bogdanovich. Elle devient également la complice du malicieux Mel Brooks. Ensemble, les deux tournent Frankenstein junior, Le Grand frisson, ou La Folle Histoire du monde.

Frau Blücher (Cloris Leachman) - Frankenstein Junior ©20the Century Fox

En 1979, honneur suprême pour une actrice américaine, Cloris Leachman reçoit son étoile sur Hollywood Boulevard. Elle atteint une sorte d'apogée de sa carrière qui continuera néanmoins pendant 40 ans de plus ! À la télévision, elle fera les beaux jours de Drôle de vie, La Croisière s’amuse, Une Nounou d'enfer, Mon Oncle Charlie et plus d'une vingtaine d'autres. Sur grand écran, on la croisera notamment dans Raccroche !, Bad Santa, Spanglish, ou Scary Movie 4.

La voix à suivre

On le savait un peu moins, mais Cloris Leachman était une grande actrice de doublage. Elle était une habituée des versions américaines des films d'Hayao Miyazaki. On avait pu l'entendre dans Le Château dans le ciel et Ponyo sur la falaise. À la télé, plusieurs séries avaient fait appel à son timbre particulier, des Simpson à La Ligue des justiciers : Action en passant par Phinéas et Ferb.



Nous aurons une dernière fois l'occasion d'entendre Cloris Leachman dans Les Croods 2 quand il sortira au cinéma.