Mort de Conchata Ferrell, star de Mon oncle Charlie et Edward aux mains d'argent

La comédienne américaine Conchata Ferrell, connue pour son rôle de Berta, la femme de ménage dans la série télévisée "Mon oncle Charlie", est décédée le 12 octobre à Los Angeles à l'âge de 77 ans.

Conchata Ferrell : mort d'une grande actrice de télé

Conchata Ferrell s'est éteinte lundi 12 octobre à l'âge de 77 ans. Une triste nouvelle qui a été confirmée par sa fille, Samantha Anderson. L'actrice était hospitalisée depuis décembre dernier pour une infection au rein. La maladie s'était hélas propagée dans son sang et avait fait une crise cardiaque en mai. Elle avait alors été placée en soins intensifs puis, selon nos confrères du New York Times, sous assistance respiratoire, et ce, jusqu'à sa mort.

La comédienne était principalement connue du grand public pour son incarnation de Berta, la femme de ménage de la série comique Mon Oncle Charlie. Entre 2003 et 2015, elle est apparue dans 200 épisodes. Ce rôle lui valut 2 nominations à l'Emmy Award du meilleur second rôle féminin. Avant cela, elle avait été également nommée pour son rôle de Susan Bloom, une avocate dans la série La Loi de Los Angeles.

Ses anciennes co-stars de Mon oncle Charlie, qui l'ont côtoyée pendant 12 saisons, ont réagi avec émotion à l’annonce de sa disparition.

Elle était une personne magnifique. L'aspect extérieur bourru de Berta était une invention des auteurs. La chaleur et la vulnérabilité de Chatty étaient ses vraies forces

, a écrit Jon Cryer, qui y incarnait Alan Harper, sur Twitter.

Je pleure la femme qui va me manquer, et la joie qu'elle a apportée à tant.

Charlie Sheen, qui a incarné Charlie Harper pendant les huit premières saisons (avant d’être remplacé par Ashton Kutcher), a quant à lui salué la mémoire de l'actrice :

Un amour absolu, une professionnelle accomplie, une véritable amie, une perte choquante et douloureuse. Berta, ton ménage était suspect, ton amour des gens était parfait.

Elle était également apparue dernièrement dans plusieurs épisodes de la série The Ranch sur Netflix, dans laquelle elle retrouvait Ashton Kutcher, avec qui elle avait joué dans les quatre dernières saisons de Mon oncle Charlie. On l'avait aperçue dans de nombreuses séries, de Friends à Urgences en passant par Buffy contre les vampires ou Walker, Texas Ranger.

Une carrière au théâtre et cinéma

Néanmoins, son talent ne s'arrêtait pas au petit écran. Conchata Ferrell était en effet une actrice de théâtre accomplie. Elle a remporté le succès à Broadway en tant que membre original du Circle Repertory Theatre. Pour son apparition en tant que Gertrude Blum dans The Sea Horse d'Edward J. Moore, elle a reçu un Drama Desk Award, un Theatre World Award et un Obie Award de la meilleure actrice en 1974. Son rôle d'April Green dans Hot L Baltimore de Lanford Wilson lui a ouvert les portes de la télévision et un rôle principal dans la série du même nom en 1975 créée par Norman Lear.

Devant un tel C.V, on en oublierait presque que l'actrice a également une carrière extraordinaire au cinéma. Son premier rôle fut dans Network, main basse sur la télévision de Sidney Lumet. Elle enchaîna derrière avec d'autres films qui ont marqué les esprits et/ou le box-office. Parmi eux, Mystic Pizza, True Romance, Erin Brockovich, seule contre tous, Les Aventures de Mr Deeds et Krampus. Conchata Ferrell était aussi fabuleuse en voisine pipelette dans Edward aux mains d'argent.