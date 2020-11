Mort de David Prowse, l'acteur sous l'armure de Dark Vador

David Prowse, l'acteur sous le costume de Dark Vador dans la trilogie "Star Wars" originale, n'est plus. Il est décédé à l'âge de 85 ans.

Au revoir, David Prowse

Le comédien britannique David Prowse est décédé à l'âge de 85 ans. C'est son agence artistique, Bowington Management, qui a annoncé la triste nouvelle sur son compte Twitter. Une information partagée "avec beaucoup de regrets et une tristesse déchirante pour nous et des millions de fans à travers le monde".

S'il est essentiellement connu pour son rôle de Dark Vador dans la trilogie originale Star Wars, l'homme avait commencé sa carrière en tant que bodybuildeur et haltérophile. Il s'est ensuite fait connaître en incarnant un héros pas comme les autres. Ce géant de presque 2m a été Green Cross Code Man, un super-héros qui allait de ville en ville (plus de 700 au total) pour prodiguer des conseils de sécurité routière aux enfants. Les plus petits étaient à l'époque fascinés par ce gentil géant qu'ils écoutaient avec attention. Pour ce rôle, il fut honoré de l'Ordre du mérite britannique en 2000.

Le cinéma et la télévision commencent à s'intéresser à son imposante carcasse dès les années 60. Il joue dans des épisodes du Saint et du Benny Hill show pour la BBC. Sur grand écran, il incarne la créature du Dr Frankenstein dans le premier Casino Royale, Les Horreurs de Frankenstein et Frankenstein et le monstre de l'enfer. En 1971, il participe à l'extraordinaire aventure Orange mécanique de Stanley Kubrick. Il y est Julian, le serviteur de Mr F. Alexander, toujours là pour aider son maître.

Orange Mécanique ©Warner Bros.

L'homme fort de Grande-Bretagne continue, en parallèle, son travail de préparateur physique, s'occupant notamment de Christopher Reeve pour Superman ou de Cary Elwes pour Princess Bride. Le vrai tournant dans sa vie vient à la fin des années 70 alors qu'il est approché par un réalisateur débutant du nom de George Lucas.

Dark Vador pour toujours

Impressionné par son physique imposant, Lucas lui propose en effet le choix entre deux rôles : le gentil Chewbacca ou l’infâme Dark Vador. Il choisit ce dernier car, comme il le confiera alors,"tout le monde se souvient du méchant.".

Il se glisse donc sous le costume de celui qui est encore aujourd'hui considéré comme un des plus grands méchants de l'histoire du cinéma. S'il a prêté ses larges épaules au seigneur Sith, ce n'est néanmoins pas sa voix qui prononce ses menaces. L'acteur britannique avait en effet un fort accent de West Country dont George Lucas n'était pas très fan. Il choisit donc de doubler toutes ses scènes en postproduction avec la complicité de l'acteur James Earl Jones. Quant il fallut, dans Le Retour du Jedi, dévoiler le visage de Dark Vador, c'est là encore un autre acteur qui lui prêtera ses traits, en l’occurrence son compatriote Sebastian Shaw.

L'Empire contre-attaque ©Lucasfilm

David Prowse eut toujours du ressentiment envers George Lucas pour ces deux décisions qu'il avait du mal à comprendre. Après la fin de la première trilogie, l'acteur eut beaucoup de mal à relancer sa carrière. Il fit quelques apparitions dans des séries télé, mais presque à chaque fois dans son propre rôle en tant que guest star de luxe. La plupart de son temps, il le passait dans des conventions de fans de Star Wars et de cinéma à vendre des photos dédicacées aux fans simplement heureux de rencontrer une partie de la légende des étoiles.

Son agent Thomas Bowington a déclaré à la BBC "Que la Force soit avec lui, toujours.". Difficile de trouver une meilleure formule aujourd'hui.