Mort de Douglas Trumbull : le pionnier des effets spéciaux est décédé à 79 ans

Véritable légende des effets spéciaux, Douglas Trumbull est mort à l'âge de 79 ans. Il avait notamment travaillé sur "2001 : L'Odyssée de l'espace", "Blade Runner", "Rencontres du troisième type" ou encore "The Tree of Life".

Douglas Trumbull : une légende des effets spéciaux s'éteint

Pionnier des effets visuels, Douglas Trumbull est décédé à l'âge de 79 ans, comme le rapporte Variety. Sa fille Amy a annoncé la triste nouvelle via son compte Facebook ce mardi 8 février 2022, révélant que son père s'est battu pendant deux ans contre un cancer, une tumeur au cerveau et un accident vasculaire cérébral.

Dans son message émouvant, elle a également déclaré :

Ma soeur Andromed et moi avons pu le voir samedi et lui dire que nous l'aimons. Nous lui avons dit d'apprécier et d'embrasser son voyage dans l'au-delà. Je t'aime papa, tu vas me manquer !

Blade Runner ©Warner Bros. Pictures

Douglas Trumbull voit le jour le 8 avril 1942 à Los Angeles. Son père, Don Trumbull est ingénieur en mécanique. Il travaille sur les effets visuels de références comme Le Magicien d'Oz et Star Wars, épisode IV : Un nouvel espoir. Sa mère est artiste. Il suit leurs voies en débutant en tant qu'illustrateur. Il contribue à To the Moon and Beyond, un court-métrage qui propose un voyage depuis la Terre dans l'univers réalisé pour la Foire internationale de New York de 1964, qui attire l'attention de Stanley Kubrick.

De 2001 : L'Odyssée de l'espace à The Tree of Life

Douglas Trumbull officie en tant que superviseur des effets visuels sur 2001 : L'Odyssée de l'espace, et signe l'inoubliable séquence de la Porte des Étoiles. Véritable artisan et pionnier de l'ère du pré-numérique, il collabore ensuite avec Steven Spielberg sur Rencontres du troisième type, avec Robert Wise sur Star Trek : Le film et avec Ridley Scott sur Blade Runner.

En plus d'avoir réalisé de nombreux courts-métrages, il met en scène les films de science-fiction Silent Running et Brainstorm, respectivement portés par Bruce Dern et Christopher Walken. Après une pause dans sa carrière cinématographique, il revient en tant que consultant des effets visuels sur The Tree of Life de Terrence Malick, sorti en 2011. En 2018, il produit le long-métrage L'Homme qui a tué Hitler et puis le Bigfoot avec Sam Elliott.

Dans un entretien passionnant avec Nicolas Saada publié par Libération en 2016, Douglas Trumbull explique à propos de sa vision de son métier et du cinéma :