Mort de Dustin Diamond, interprète de Screech dans "Sauvés par le gong"

Dustin Diamond, acteur culte de la série "Sauvés par le gong", s'est éteint à l'âge de 44 ans, succombant à un cancer.

Dustin Diamond n'est plus

L'acteur Dustin Diamond est décédé ce 1er février à l'âge de 44 ans. Il avait annoncé il y a quinze jours être atteint d'un cancer au stade avancé. Il avait commencé sa chimiothérapie et il espérait pouvoir rentrer chez lui rapidement. Hélas, tous les traitements n'auront pas suffi à le sauver et il a succombé à la maladie. Il s'est éteint auprès de sa compagne

Shine bright like a Diamond

Dustin Diamond était né en 1977 en Californie. Il commença sa carrière très tôt, à l'âge de 10 ans, apparaissant dans des épisodes de It's a living et American Playhouse. Il décroche en 1988 le rôle qui va changer sa vie. L'acteur incarne en effet le rôle de Samuel "Screech" Powers dans la sitcom Bonjour, miss Bliss. Avec ses cheveux bouclés et son air de gentil ahuri, il fait rire une première génération de fan. Alors quand le show s'arrête et que l'on lance une série dérivée, Diamond est encore de la partie. Ce sera Sauvés par le gong et sa notoriété explose ! Il devient le contrepoids comique parfait des deux autres acteurs masculins, Mark-Paul Gosselaar et Mario López, dont les personnalités sont plus dirigées vers leurs physiques un peu plus avantageux.

Sauvés par le gong ©NBC

La série dure 4 saisons et 84 épisodes, ainsi que quelques téléfilms. À sa fin en 1993, il est le seul à ne pas lâcher son rôle fétiche. Un nouveau spin-off est en effet relancé, intitulé Sauvés par le gong : la nouvelle classe. L'acteur revient en Screech dès la saison 2 et apparaîtra dans 67 épisodes jusqu'à son interruption en 2000.

Un après compliqué

Délaissé par son alter-ego rigolo, Dustin Diamond se sent dès lors un peu perdu. Quand il apparaît à la télévision, c'est à 95% dans son propre rôle, jouant l'invité de prestige que l'on exhibe comme la relique d'une gloire ancienne. C'est justement en s'exhibant qu'il tente de se refaire une popularité en publiant une sex-tape intitulée Screech : saved by the smell. La publicité qui en ressort n'a pas vraiment l'effet escompté et Diamond n'a plus de spotlight pour briller. Il admettra quelques années plus tard qu'il avait utilisé une doublure pour sa vidéo.

Retrouvant la raison, il reviendra sur le petit écran par le biais de la télé-réalité. Il participa à Celebrity Big Brothers et Le Maillon faible. Il participe également à l'émission Celebrity Boxing dans laquelle des célébrités oubliées se battent entre elles. N'ayant vraiment pas peur de jouer des poings, il fait également partie des participants de Hulk Hogan's Celebrity Championship Wrestling, une télé-réalité sur le catch.

Quand un reboot de Sauvés par le gong a été annoncé l'année dernière, on s'attendait à voir Dustin Diamond au casting. Il semblerait pourtant, à l'inverse de ses anciens camarades de classe, qu'il n'ait pas reçu d'invitation pour un deuxième bal de promo. La série ayant été renouvelée pour une deuxième saison, peut-être y sera-t-il fait référence à son personnage de Screech. Ce serait un juste retour des choses car l'interprétation de Dustin Diamond a fait beaucoup pour le succès du show dans les années 90. Plus de 30 ans après, ses fans sont encore nombreux autour du monde.

Pour les nostalgiques qui veulent lui rendre un dernier hommage, sachez que 4 saisons de Sauvés par le gong sont disponible en streaming sur Amazon Prime Video. Histoire de faire un dernier au revoir à Dustin "Screech" Diamond.

Ceux qui veulent découvrir une autre facette de Diamond, musicien cette fois-ci, il était également bassiste et compositeur du groupe Salty the pocketknife, dont voici une chanson.