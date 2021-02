Mort de Jean-Claude Carrière, écrivain et scénariste de grands classiques du cinéma

Jean-Claude Carrière, immense écrivain et scénariste français, s'est éteint à l'âge de 89 ans après plus de 60 ans d'une carrière exceptionnelle.

Jean-Claude Carrière n'est plus

Jean-Claude Carrière est décédé le 8 février à son domicile, dans son sommeil à l'âge de 89 ans. Il était l'auteur de très nombreux romans et scénarios auréolés d'un immense succès et d'une carrière longue et d'une richesse exceptionnelle. Sa fille a annoncé qu'un hommage lui sera rendu à Paris avant que l'artiste soit inhumé dans son village natal, à Colombières-sur-Orb, dans l'Hérault.

Des débuts fulgurants

Jean-Claude Carrière est né en 1931 et poursuit brillamment des études qui l'emmèneront à poursuivre sa scolarité à Normale Sup. Il publie son premier roman, Le Lézard, à 26 ans. L'écrivain croise alors le chemin de plusieurs figures du cinéma comme Jacques Tati ou Pierre Étaix. C'est avec ce dernier qu'il connaît son premier coup d'éclat, gagnant l'Oscar du meilleur court-métrage en 1962 avec Heureux anniversaire. Les deux hommes collaborent ensuite sur deux longs-métrages : Le Soupirant et Yoyo.

En 1964, le scénariste fait une rencontre artistique qui va changer sa vie, celle avec le réalisateur espagnol Luis Buñuel. Il écrit pour lui Le Journal d'une femme de chambre avec Jeanne Moreau. Leur collaboration durera jusqu'à la mort du metteur en scène en 1977. Elle accouchera de plusieurs chefs-d’œuvre, de la La Voie lactée à Belle de jour en passant par Cet obscur objet du désir.

Cet Obscur objet du désir ©Carlotta Films

Partenaire des plus grands

En parallèle de son activité d'écrivain, Jean-Claude Carrière se fait alors une place privilégiée dans le paysage du cinéma français et international. L'auteur prolifique signe les scénarios de Borsalino et La Piscine, deux succès de Jacques Deray. Il collabore également avec Louis Malle sur Viva Maria! ou Le Voleur.

Sa filmographie française est marquée par de grandes réussites critiques et publiques, de Cyrano de Bergerac en passant par Le Hussard sur le toit. Il reçoit même le César du meilleur scénario original pour Le Retour de Martin Guerre en 1982. Le scénariste ne se focalise pas que sur le cinéma populaire et sera également présent pour des productions moins flamboyantes, comme Sauve qui peut (la vie) de Jean-Luc Godard.

Autour du monde

S'il est vénéré par le cinéma français, son rayonnement touchait bien au-delà des frontières de l'hexagone. En plus de Luis Buñuel, il travailla, entre autres, avec Miloš Forman sur Taking Off, Valmont et Les Fantômes de Goya. Parmi ses autres collaborations marquantes : Andrzej Wajda sur Danton, Volker Schlöndorff sur Le Tambour (Palme d'or à Cannes), Peter Brook sur Le Mahabharata ou Fernando Trueba sur L'Artiste et son modèle qui lui vaut, en 2012, une nomination aux Goyas. Michael Haneke fera également appel à lui pour Le Ruban blanc qui vaudra au réalisateur la Palme d'or au Festival de Cannes en 2009.

Le Ruban blanc ©Les Films du Losange

Hollywood ne pouvait passer à côtés du talent de Jean-Claude Carrière et le scénariste s'y est aventuré sans crainte avec toujours autant de maitrise dramaturgique. Parmi ses plus grandes réussites, il écrira L'Insoutenable Légèreté de l'être de Philip Kaufman, Birth de Jonathan Glazer ou L'Associé de Donald Petrie. Le Français avait même reçu un Oscar d'honneur en 2014.

Très impliqué dans la formation des futurs scénaristes, Jean-Claude Carrière présida pendant 10 ans la Fémis, l'École nationale supérieure des métiers de l'image et du son.

Sa dernière collaboration fut le scénario du film Le sel des larmes de Philippe Garrel. Si vous souhaitez lui rendre hommage, nombre de ses films sont disponibles en streaming sur OCS, comme Cet étrange objet du désir et Belle de jour.