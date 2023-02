Mort de l'acteur Jansen Panettiere, frère d'Hayden Panettiere

Jansen Pannettiere, le frère d'Hayden Pannettiere, également acteur, est décédé à l'âge de 28 ans. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de sa mort.

Hayden Panettiere en deuil

Né le 25 septembre 1994, Jansen Panettiere est décédé ce 19 février 2023 à l'âge de 28 ans. Une annonce qui nous vient de Deadline qui précise qu'un représentant de l'acteur a confirmé son décès sans donner de précision sur les causes de sa mort. Une enquête est actuellement en cours.

Une terrible nouvelle pour la famille du jeune comédien, dont notamment sa grande sœur Hayden Panettiere. Alors que cette dernière avait fait ses premiers pas devant la caméra à seulement 5 ans, avant d'être révélée dans Malcolm (2003-2005) puis Heroes (2006-2010) ou encore I Love You, Beth Cooper (2009), son frère avait commencé à suivre ses pas en 2002 à l'âge de 8 ans.

La carrière de Jansen Panettiere

C'est d'abord à la télévision que Jansen Pannettiere apparaît. On le retrouve justement aux côtés de sa sœur dans le film de Disney Channel Un père pas comme les autres (2004). Puis, il participe rapidement à des films d'animation. Ainsi, il prête sa voix dans les versions originales de Robots (2005) ou encore L'Âge de glace 2 (2006).

Hayden Panettiere et son frère Jansen Panettiere ©jrpanettiere/Instagram

Par la suite, il parvient à tourner dans une dizaine de films et de séries pour la plupart inédits en France. Néanmoins, en 2019, il obtient un rôle notable pour un plus large public en rejoignant le casting de The Walking Dead. Dans la série d'AMC, Jansen Pannettiere incarne Casper qui apparaît le temps d'un épisode de la saison 9. Sa dernière apparition a eu lieu dans le film Love and Love Not (inédit en France). Mais l'acteur avait quatre autres projets en développement.

Jansen Pannettiere était également un artiste-peintre et partageait son travail sur son compte Instagram.