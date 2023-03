Mort de l'actrice Marion Game, Huguette dans "Scènes de ménages"

Actrice devenue mémorable grâce à son rôle d'Huguette dans "Scènes de ménages", Marion Game est décédée le jeudi 23 mars 2023 dans son appartement. La comédienne avait 84 ans.

Décès de Marion Game à 84 ans

Née le 31 juillet 1938 à Casablanca, Marion Game est décédée à l'âge de 84 ans. D'après l'AFP, la comédienne s'est éteinte ce jeudi 23 mars 2023 chez elle, en région parisienne. Sa fille, Virginie Ledieu, s'est exprimée suite à cette perte, déclarant (toujours via l'AFP) : "C'est dans la tendresse et l'affection des siens qu'elle est partie rejoindre les étoiles".

Un visage et une voix

Marion Game a eu une riche carrière au théâtre, au cinéma et à la télévision. Elle fait ses premiers pas devant la caméra en 1967 dans Les Poneyttes de Joël Le Moigné. Par la suite, elle est dirigée par des cinéastes de renom comme Edouard Molinaro (La Liberté en croupe, 1970), Claude Zidi (Les Bidasses en folie, 1971), Michel Audiard (Le Cri du cormoran le soir au-dessus des jonques, 1971) ou encore Carlos Saura (Doux moments du passé, 1982).

Même si elle ne tient pas forcément le premier rôle de toutes ces productions, elle reste un visage notable dans l'industrie. Les seconds rôles qu'elle obtient deviennent de plus en plus importants au fil de sa carrière, qui se déroule en parallèle à la télévision - le temps d'un épisode, ou plus.

Gérard Hernandez et Marion Game - Scènes de ménages ©M6

Mais s'il fallait retenir un personnage qu'elle a incarné, ce serait certainement celui d'Huguette, qu'elle tenait dans Scènes de ménages depuis 2009. Elle formait ainsi avec Gérard Hernandez (Raymond) un drôle de couple adoré des spectateurs, qui se réunissaient en nombre devant le programme - certaines audiences pouvant atteindre les 5 millions de téléspectateurs. M6 n'a pas tardé à lui rendre hommage sur Twitter.

Également doubleuse, la voix de Marion Game se faisait également entendre dans la sitcom américaine Malcolm. C'est elle qui prêtait sa voix à Lois, jouée par Jane Kaczmarek. On pourra ainsi toujours l'écouter grâce aux nombreuses rediffusions de la série sur les chaînes françaises.