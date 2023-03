Mort de Lance Reddick, Keanu Reeves et Hollywood lui rendent hommage

Connu pour ses rôles dans "The Wire", "Fringe" et la saga "John Wick", l'acteur Lance Reddick est décédé à 60 ans. Keanu Reeves et ses anciens collaborateurs lui ont rendu hommage.

L'acteur Lance Reddick est décédé

Ce vendredi 17 mars 2023 le site TMZ a annoncé le décès de l'acteur Lance Reddick. D'après son agent, il serait mort de "causes naturelles" dans sa maison de Studio City, en banlieue de Los Angeles. La nouvelle tragique reste très surprenante. Le comédien était âgé de 60 ans et avait marqué par son absence lors de l'avant-première de John Wick 4 de cette semaine. Il s'était tout de même montré sur les réseaux sociaux, s'affichant chez lui avec ses chiens sur une série de photos publiée sur Instagram.

De The Wire à John Wick

Outre la saga John Wick, dans laquelle il interprétait depuis 2014 le Concierge de l'hôtel Continental, Lance Reddick a eu une carrière marquée par des rôles notables au cinéma et à la télévision. Mais c'est principalement grâce à HBO que son visage est devenu si mémorable. Il est ainsi apparu dans la mini-série The Corner (2000) et dans Oz (2000-2001), avant de devenir l'un des personnages majeurs de The Wire (2002-2008) où il incarne le lieutenant Cedric Daniels.

Lance Reddick - The Wire ©HBO

Après The Wire, Lance Reddick ne tarda pas à trouver un autre rôle récurrent grâce à la série Fringe (2008-2013). Il enchaîne ensuite une multitude de rôles, parfois le temps d'une saison entière, comme dernièrement avec la série Netflix Resident Evil où il incarne Albert Wesker. Prochainement, il devait également incarner Zeus sur Disney+ dans Percy Jackson and the Olympians. Côté cinéma, il devait également reprendre son rôle du Concierge dans Ballerina, le spin-off de John Wick.

De nombreux hommages

Suite à l'annonce du décès de Lance Reddick, ses anciens collaborateurs n'ont pas tardé à exprimer leur peine. A commencer par Keanu Reeves et le réalisateur Chad Stahelski qui ont (via Variety) fait l'éloge du comédien avant de lui dédier John Wick 4 :

Nous sommes profondément attristés et avons le cœur brisé par la perte de notre ami et collègue bien-aimé Lance Reddick. C'était un professionnel accompli et un plaisir de travailler avec lui. Notre amour et nos prières vont à sa femme Stephanie, à ses enfants, à sa famille et à ses amis. Nous dédions ce film à sa mémoire. Il nous manquera énormément.

Ian McShane, autre membre de la saga John Wick, s'est de son côté dit sous le choc et totalement incrédule après cette nouvelle. David Simon, créateur de The Wire, a lui mis en avant le fait que Lance Reddick était "un professionnel accompli, un collaborateur dévoué, une âme charmante et un ami".

Enfin, plusieurs acteurs de The Wire, mais également James Gunn ou encore Ben Stiller, se sont exprimés pour lui rendre hommage sur Twitter.