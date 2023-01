Mort de Lisa Loring, la première Mercredi Addams

L'américaine Lisa Loring, à la fois scénariste et comédienne, nous a quittés. Elle avait notamment incarné la Mercredi Addams dans la première série télévisée.

Lisa Loring : une enfant connue de tous

C'est en 1964 que la jeune Lisa Loring fait ses premiers pas à l'écran. Elle incarne Mercredi Addams dans une sitcom à la fois décalée et macabre. Adapté des cartoons de Charles Addams, le programme donne pour la première fois de l'étoffe aux différents membres de cette famille un peu particulière. On y retrouve la comédienne et son adorable bouille ronde, affublée des nattes si caractéristiques de l'héroïne récemment ressuscitée sous les traits de la non moins talentueuse Jenna Ortega.

Mercredi Addams (Lisa Loring) - La Famille Addams ©MGM

Âgée de seulement six ans au moment du tournage, Lisa Loring œuvre sur toute la durée du programme, soit jusqu'en 1966. Ce rôle pour le moins conséquent malgré son jeune âge offre à cette fille de militaires une certaine notoriété. L'enfant s'illustre ensuite dans une autre sitcom, The Fruits of Southampton, mais aussi dans le célèbre soap As the World Turns. Pour l'anecdote, la comédienne retrouve le personnage de Mercredi en 1977. Dans un revival du show sous forme de téléfilm, elle campe alors la brillante protagoniste adolescente.

Une longue carrière

En 1986, Lisa Loring co-signe le scénario de Traci Lords Story. Elle travaille également comme make-up artist sur quelques tournages. À l'aube des années 1980, on la retrouve au casting de plusieurs programmes, à l'instar des séries L'Île Fantastique et Barnaby Jones.

Sur grand écran, l'actrice s'illustre dans Blood Frenzy et Le Port des filles perdues. Ces dernières années, elle a tourné dans Way Down in Chinatown, dans lequel elle campe Vera, ainsi que dans Doctor Spine, où elle incarne une certaine Miss Rhonda. Le 28 janvier 2023, quelques années après que Lisa Loring se soit éloignée des écrans, on apprend avec tristesse son décès, survenu des suites d'une crise cardiaque. C'est l'une de ses amies proches qui annonce la mort de la star. Selon elle, cette dernière s'est éteinte paisiblement, entourée de ses deux filles.