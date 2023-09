Mort de Michael Gambon : les fans d'Harry Potter perdent leur Dumbledore

Terrible nouvelle pour les fans d'Harry Potter : le comédien Michael Gambon, l'interprète de Dumbledore, est décédé à l'âge de 82 ans. Après la disparition de Robbie Coltrane (Hagrid), c'est un autre deuil difficile qui attend les potter heads.

Michael Gambon est mort à l'âge de 82 ans

La communauté des fans d'Harry Potter est en deuil. Après la disparition de Robbie Coltrane il y a moins d'un an, et celle d'Alan Rickman en 2016, c'est une autre figure emblématique de la saga qui nous quitte : Michael Gambon, l'acteur britannico-irlandais qui a repris le rôle d'Albus Dumbledore après Richard Harris, est décédé à l'âge de 82 ans, comme le rapporte The Sun. Dans un communiqué (via Variety) sa famille a partagé la triste nouvelle :

Nous sommes dévastés de vous annoncer la perte de Sir Michael Gambon. Mari et père bien-aimé, Michael est décédé paisiblement à l'hôpital, entouré de sa femme Anne et de son fils Fergus présents à ses côtés, suite à une pneumonie.

Né en 1940, Michael Gambon a commencé sa carrière au théâtre avant de se faire un nom sur le grand écran. Sa présence imposante, sa voix profonde et son charisme naturel ont fait de lui un choix évident pour de nombreux rôles marquants. Mais c'est sans doute son interprétation du directeur de Poudlard qui l'a propulsé au rang d'icône pour toute une génération.

Après le décès de Richard Harris, qui avait incarné Dumbledore dans les deux premiers films de la saga, la tâche de reprendre un tel rôle n'était pas aisée. Pourtant, Gambon a su apporter sa propre touche au personnage, mêlant sagesse, humour et une certaine gravité. À travers six films, il a donné vie à un Dumbledore complexe et nuancé, gagnant le cœur de millions de fans à travers le monde. La scène de sa mort restera comme l'une des plus tristes et marquantes de la saga.

Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé © Warner Bros. Pictures

Mais la carrière de Michael Gambon ne se résume pas uniquement à Harry Potter. Acteur prolifique, il a joué dans de nombreux films, séries télévisées et pièces de théâtre, montrant à chaque fois une capacité à se transformer et à captiver son public. Ses dernières apparitions au cinéma remontent à 2019 : il avait joué dans Judy, Gentlemen Cambrioleurs et Cordelia. En 2018, Xavier Dolan, très grand fan de la saga magique, l'avait dirigé dans son film Ma vie avec John F. Donovan.

La perte de Robbie Coltrane avait déjà été un choc pour les fans d'Harry Potter, et la disparition de Michael Gambon ravive cette douleur. De même que celle d'Alan Rickman, l'interprète de Rogue, en 2016. Ces acteurs, par leur talent et leur dévouement, ont contribué à faire de la saga un phénomène mondial. Ils resteront à jamais gravés dans les mémoires comme des figures incontournables de cet univers magique.