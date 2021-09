Mort de Michael K. Williams, inoubliable Omar de The Wire

Michael K. Williams est décédé à 54 ans. L'acteur a été retrouvé à son domicile. Il avait marqué les esprits en interprétant avec brio le gangster Omar dans l'immense série "The Wire".

Michael K. Williams, l'éternel Omar

Les mauvaises nouvelles se suivent. Après l'annonce du décès de l'immense Jean-Paul Belmondo, on apprend quelques heures après celui de Michael K. Williams. Un acteur au visage inoubliable, notamment par cette cicatrice qu'il portait depuis ses 25 ans après une bagarre entre deux bandes de Brooklyn. Un homme qui avait marqué le monde de la télévision en interprétant le charismatique et violent Omar dans la série The Wire (2002-2008) de HBO - un show qui participa au bouleversement de la télévision. Il a malheureusement été retrouvé mort ce lundi 6 septembre à son domicile d'une possible overdose (enquête en cours). Il avait 54 ans.

Omar (Michael K. Williams) - The Wire ©HBO

Une figure importante de la télévision

Outre The Wire, qui fut son premier grand succès, Michael K. Williams a eu une carrière importante. Avant la série HBO, il fut dirigé par Martin Scorsese pour une apparition dans À tombeau ouvert (2000). Puis, au milieu des années 2000, on le retrouve chez Ben Affleck pour Gone Baby Gone et Spike Lee pour Miracle à Santa Anna, sans oublier John Hillcoat avec La Route. Même s'il n'était pas au premier plan, ses apparitions ont toujours été remarquées.

Du côté des séries, il apparaît on le retrouve dans Boardwalk Empire (2010-2014) dans le rôle d'Albert « Chalky » White, avant qu'il ne participe à l'excellente mini-série The Night of (2016), puis à Lovecraft Country l'année dernière.

Lovecraft Country ©HBO

Enfin, au cinéma, on retiendra des années 2010 ses collaborations avec Steve McQueen (Twelve Years a Slave, 2013), Paul Thomas Anderson (Inherent Vice, 2014), John Hillcoat (à nouveau avec Triple 9 en 2016) ou encore Edward Norton (Brooklyn Affairs, 2019).

Michael K. Williams était un acteur de l'ombre, habitué aux seconds rôles, mais plusieurs fois nommé aux Emmy Awards. Sa dernière nomination sera pour Lovecraft Country dans la catégorie Meilleur second rôle dans une série dramatique. La cérémonie doit se dérouler ce 19 septembre.