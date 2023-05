Mort de Michel Cordes, interprète de Roland Marci dans "Plus belle la vie"

Michel Cordes, l'interprète de Roland Marci dans le feuilleton de France 3 "Plus belle la vie" a été retrouvé mort à son domicile. L'acteur se serait suicidé par arme à feu.

Michel Cordes se serait suicidé à son domicile

Pendant des années les spectateurs de France 3 ont pu suivre le quotidien des habitants du Mistral (quartier fictif de Marseille) dans Plus belle la vie. Le feuilleton est resté à l'Antoine pendant 18 saisons, de 2004 à 2022 pour un total de 4666 épisodes. Parmi les personnages phares de la série et présent dans toutes les saisons, il y avait Roland Marci, joué par Michel Cordes.

Plus belle la vie ©France 3

Triste nouvelle donc pour les adeptes du feuilleton puisque l'interprète du gérant du bar du Mistral est décédé ce vendredi 5 mai. D'après les informations de Midi Libre, confirmées par Le Parisien, l'acteur aurait été retrouvé mort à son domicile, dans sa maison de l’Hérault. Il était âgé de 77 ans.

Le comédien ne serait pas mort de causes naturelles. Il s'agirait d'un suicide par arme à feu. Comme le précise Le Parisien, "il n’y avait pas de traces de coups, de violence ou d’effraction sur place" et "l’acteur aurait laissé une lettre avant de mettre fin à ses jours". Une enquête reste ouverte pour le moment pour confirmer la thèse du suicide.

Un acteur phare de Plus belle la vie

Michel Cordes, qui avait grandement travaillé au théâtre et la télévision, mais également au cinéma, était avant tout connu pour son rôle dans Plus belle la vie. Un programme qui fut un véritable tournant pour lui, habitué avant cela à participer à des pilotes de séries qui ne donnaient au final pas grand chose, confiait-il au Parisien en septembre 2022.

Mais Plus belle la vie fut une expérience bien différente. Une énorme succès pour France 3 et pour ses interprètes. Son personnage de Roland Marci était l'un des plus présents. Il avait cependant eu un destin tragique dans Plus belle la vie puisqu'il mourrait d'une crise cardiaque.

Suite à cette nouvelle, l'une de ses anciennes collègues, Fabienne Carat, qui jouait jusqu'en 2020 Samia Nassri, a rendu hommage à l'acteur en postant sur son compte Instagram une série de photos avec Michel Cordes et écrivant un message touchant.