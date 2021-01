Mort de Mira Furlan, actrice de Lost et Babylon 5

L’actrice croate Mira Furlan est décédée à l’âge de 65 ans. Surtout connue pour ses rôles dans les deux séries cultes "Babylon 5" et "Lost", elle était aussi chanteuse.

Mira Furlan fait ses adieux à travers un superbe message

Mira Furlan est décédée ce mercredi 20 janvier à l’âge de 65 ans. La nouvelle a été annoncée sur le compte Twitter de l’actrice, accompagnée d’une de ses propres citations :

Je regarde les étoiles. C’est une nuit claire et la voie lactée semble si proche. C’est là où je m’en irai bientôt. « Nous sommes tous de la poussière d’étoiles », je me rappelle soudain de la citation de Delenne dans le scénario de Joe. Pas une mauvaise perspective. Je n’ai pas peur. En attendant, laissez-moi fermer les yeux et sentir la beauté autour de moi. Et respirer au-dessous de ce ciel noir rempli d’étoiles. Inspirer. Expirer. Rien de plus.

Mira Furlan s’était d’abord fait connaître du grand public dans les années 90, pour son rôle dans la série culte Babylon 5. Elle jouait Delenne, l’ambassadrice Minbari de la station spatiale éponyme, dans le show de science-fiction diffusé de 1993 à 1997.

Ayant ensuite presque disparu des écrans, elle avait de nouveau été projetée sur le devant de la scène et s’était fait connaître d’une nouvelle génération de fans grâce à son rôle dans Lost, les disparus. Elle était apparue dès la première saison de la série cultissime de J.J. Abrams, Damon Lindelof et Jeffrey Lieber. Elle y incarnait Danielle Rousseau, la scientifique dont le bateau s’était échoué sur l’île 16 ans avant l’arrivée des rescapés du vol 815, qu’elle découvre lorsque Sayid tombe dans son piège. Elle était revenue régulièrement jouer Danielle dans la série au fil des saisons.

Danielle Rousseau (Mira Furlan) - Lost, les disparus © ABC

Parmi ses rôles moins connus, Furlan avait aussi interprété Ankica Vidmar dans Papa est en voyage d’affaires. Le long-métrage signé Emir Kusturica, sorti en 1985, avait remporté la Palme d’or au Festival de Cannes. Elle s'était aussi fait remarquer dans le drame bosnien The Abandoned, sorti en 2010. Et en plus de son métier d’actrice, l’interprète de Danielle Rousseau était aussi chanteuse, et avait sorti un album en 1998, Songs From Movies That Have Never Been Made.

Joseph Michael Straczynski rend hommage à Mira Furlan

J. Michael Straczynski, le créateur de Babylon 5, n’a pas tardé à réagir à la nouvelle du décès de l’actrice et chanteuse sur Twitter. Bien que la série se soit terminée en 1997, Furlan était restée proche des membres du casting et de l’équipe créative du show. Straczynski a rendu hommage à l’actrice à travers un long texte.

Il y prend d’abord le temps de raconter leur rencontre et des souvenirs de certains de leurs moments passés ensemble. Avant de mettre en lumière la personnalité de Furlan, et de demander aux fans de laisser du temps aux membres de Babylon 5 pour encaisser la nouvelle :