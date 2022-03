Mort de Paul Herman, visage connu de "Casino", "Les Affranchis" et "Les Soprano"

L'acteur Paul Herman s'est éteint à l'âge de 76 ans. Son partenaire dans la série Les Soprano, Michael Imperioli, a annoncé la triste nouvelle, relayée par Deadline. L'interprète de Christopher Moltisanti a déclaré :

Notre ami et collègue Paul Herman est décédé. Paulie était un mec génial. Un conteur de première classe et un sacré acteur. Les Affranchis, Il était une fois en Amérique, The Irishman et bien sûr Les Soprano sont quelques-uns de ses travaux les plus célèbres. Paulie a vécu à deux pas de chez moi ces dernières années et je suis content que nous ayons pu passer du temps ensemble avant qu'il nous quitte. Il va me manquer. Beaucoup d'amour pour sa famille, ses amis et notre communauté d'acteurs et de cinéastes.