Mort de Paul Reubens, l'interprète de l'excentrique Pee-Wee

L'acteur et humoriste Paul Reubens est décédé à 70 ans des suites d'un cancer. Il était célèbre pour son rôle de Pee-Wee, qu'il avait tenu à la télévision comme au cinéma, notamment dans le film de Tim Burton "Pee-Wee Big Adventure" (1985).

Né le 27 août 1952, Paul Reubens, célèbre acteur et humoriste américain, est décédé le 30 juillet 2023 des suites d'un cancer à 70 ans. Il luttait contre la maladie depuis des années mais avait tenu à ne pas s'exprimer publiquement à ce sujet, jusqu'à aujourd'hui. Via un post Instagram (publié après sa mort), le comédien a fait une dernière déclaration.

Je vous prie d'accepter mes excuses pour ne pas avoir rendu public ce à quoi j'ai été confronté ces six dernières années. J'ai toujours ressenti une énorme quantité d'amour et de respect de la part de mes amis, de mes fans et de mes soutiens. Je vous ai tous tellement aimés et j'ai aimé faire de l'art pour vous.

La révélation Pee-Wee avant la chute

Paul Reubens était principalement connu pour son personnage excentrique Pee-Wee Herman, reconnaissable avec son nœud papillon rouge. C'est d'ailleurs par accessoire que Les Nuls lui ont rendu hommage sur Twitter.

Le personnage de Pee-Wee est d'abord apparu à la télévision, avant d'être mis en avant au cinéma, notamment avec Pee-Wee Big Adventure (1985) réalisé par Tim Burton. Avant cela, dans les années 1970, l'humoriste s'était produit dans des cafés-théâtres. C'est à cette époque, et avec Phil Hartman, qu'il avait commencé à créer le personnage de Pee-Wee.

Paul Reubens - Pee-Wee Big Adventure ©Warner Bros. Pictures

Mais le succès de Pee-Wee fut stoppé en 1991. Alors au sommet de sa carrière, Paul Reubens est arrêté dans un cinéma pornographique et accusé de se masturber. Une affaire qui fait les gros titres, provoque la fin de Pee-Wee (jusqu'en 2016 avec Pee-wee's Big Holiday sur Netflix) et une suite de carrière compliquée pour le comédien.

Après cela, Paul Reubens a tout de même fait de nombreuses apparitions dans des films et des séries, mais dans des rôles mineurs. En 1992, Tim Burton avait par exemple fait de lui le père du Pingouin au début de Batman, le défi. L'acteur était aussi apparu en vampire dans le film Buffy, tueuse de vampires (1992) - qui donna par la suite la série éponyme. Il avait également prêté sa voix dans L'Étrange Noël de monsieur Jack (1993), dans Dr. Dolittle (1998) ou encore Les Schtroumpfs (2011).