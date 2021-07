Mort de Robert Downey Sr., père de l’acteur Robert Downey Jr.

On connaît le fils, mais on connaissait moins le père… Robert Downey Sr., père de Robert Downey Jr., est décédé à l’âge de 85 ans. Il laisse derrière lui une filmographie plus discrète que celle de son fils, mais néanmoins fournie.

Robert Downey Sr. : un cinéaste discret

Né le 24 juin 1936 à Manhattan, Robert Downey Sr. était avant tout un militant. Il l’a prouvé durant les années 60 où il a débuté sa carrière de metteur en scène en réalisant plusieurs films à petit budget (il était également acteur dans plusieurs de ses longs-métrages). Avec ses productions non-conformistes et anti-establishment, il est devenu une figure cinématographique de la contre-culture américaine. Les connaisseurs du réalisateur se souviennent d'ailleurs de son film Putney Swope (1969), qui relatait la vie d’un homme noir à la tête d'une agence de publicité new-yorkaise. Révolutionnaire, à l’époque !

Son fils hérita de son irrévérence et de son goût pour la provocation, comme en témoigne Le Paradis du Mexicain (1972), western spaghetti qui revisitait la Bible ! Robert Downey Jr. a d’ailleurs un rôle non crédité dans le film.

Robert Downey Sr.

En plus d’une carrière de réalisateur, Robert Downey Sr. était également un acteur régulier. On a ainsi pu le voir dans certains films réputés tels que Police fédérale, Los Angeles (1985), Boogie Nights (1997), Magnolia (1999) et Family Man (2000). Sa dernière apparition date de 2011, avec la comédie Le Casse de Central Park, dans laquelle il retrouve notamment Ben Stiller et Eddie Murphy. Par la suite, il s’est retiré du monde du cinéma, luttant vaillamment contre la maladie de Parkinson ces dernières années.

Son fils lui rend hommage sur les réseaux sociaux

Bien qu’on ne connaisse pas la relation qui liait le père et le fils, notre inconscient ne peut que faire un petit parallèle avec la relation « je t’aime, moi non plus » que vivait Tony Stark avec Howard Stark (décédé avant les événements d’Iron Man). En outre, il est à noter que Robert Downey Sr. a également connu un passage à vide suite à des addictions néfastes, tout comme l’a été Robert Downey Jr. Par conséquent, on ne peut que laisser couler une petite larmichette en revoyant cette séquence :

L’interprète d’Iron Man lui a d'ailleurs livré un message émouvant sur les réseaux sociaux :