Mort de Tanya Roberts : James Bond Girl, Drôles de dames et star de That '70s show

Actrice marquante du cinéma et de la télévision américaine, l'actrice Tanya Roberts s'est éteinte subitement à l'âge de 65 ans. Elle avait été révélée dans la dernière saison de "Drôles de dames" et était la James Bond Girl de "Dangereusement vôtre".

Tanya Roberts n'est plus

L'actrice Tanya Roberts est bien décédée. Son agent avait annoncé sa mort le 3 janvier avant de se rétracter. La comédienne n'aura pas survécu très longtemps à cette nouvelle puisqu'elle est morte officiellement le 4 janvier. L'Américaine était tombée en promenant son chien le 24 décembre et avait perdu connaissance. Nous apprenons aujourd'hui, par le biais de son agent, qu'elle a été victime d'une "infection des voies urinaires qui s'est propagée à ses reins, à sa vésicule biliaire, au foie et ensuite à la circulation sanguine". La comédienne était âgée de 65 ans.

Des rôles marquants

Née à New York en 1955, elle commence au théâtre à 16 ans dans la Grosse Pomme avant de déménager en Californie. La jolie blonde aux yeux bleus est alors repérée par un agent artistique et elle commence une carrière de mannequin. Elle apparaît rapidement dans des publicités à la télévision, ce qui lui ouvre les portes du cinéma. Elle tient alors quelques petits rôles dans des films comme Mélodie pour un tueur de James Toback avec Harvey Keitel en 1978 ou Ça glisse... les filles ! de John Hancock avec Seymour Cassel en 1979.

Tanya Roberts dans Drôles de dames ©ABC

Son premier succès publique viendra à la télévision. Après le départ de Shelley Hack à l'issue de la saison 4, la série Drôles de dames recherche son nouvel ange. Elle se présente alors au casting, tout comme plus de 2 000 candidates qui rêvent d'intégrer la distribution du show créé par Ivan Goff et Ben Robert. C'est pourtant bien elle qui remporte le prix et elle incarnera Julie Rogers, ancien mannequin devenue espion, dans la cinquième et dernière saison du show angélique.

Vers le grand écran

Retour au cinéma ensuite, avec un rôle principal marquant dans Sheena, reine de la jungle de John Guillermin. Elle y joue une sorte de Tarzan au féminin, élevée par une sorcière africaine après la mort de ses parents lors d'un safari. Il s'agit de l'adaptation d'un comic du même nom. Elle s'y balance à des lianes comme son homologue masculin et y parle avec des lions.

Le film est loin d'être un chef-d’œuvre et la pauvre Roberts remporte même un Razzie award de la pire actrice pour sa partition de femme sauvage. À mauvaise fortune, bon cœur, puisqu'il lui permet malgré tout d'être repérée par les producteurs de la saga James Bond qui lui offre un rôle dans Dangereusement vôtre. Elle y sera Stacey Sutton aux côtés de Roger Moore face à l'ignoble Max Zorin, incarné avec folie par Christopher Walken.

Dangereusement vôtre ©EON Productions

Là encore, les membres des Razzie awards ne sont pas tendres avec la comédienne qui décroche son deuxième prix de la pire actrice de l'année. Un peu découragée mais les yeux toujours aussi bleus, Tanya Roberts continue sa carrière au cinéma dans des films moins populaires et souvent imprégnés d'une légère dose d'érotisme. De Purgatory à Chéri... fais-moi un petit ! en passant par Sins of desire, sa filmographie se remplit peu à peu de productions aux noms à forte connotation sexuelle. Elle met finalement sa carrière en pause en 1994.

Retour en force

Après une pause de 4 ans, Tanya Roberts revient sur le devant de la scène en 1998 en jouant dans une série très suivie aux États-Unis comme dans le monde : That '70s show. Menée par Topher Grace, Ashton Kutcher et Mila Kunis, on y suit un groupe d'adolescents vivant dans les années 70. Tanya Roberts y joue pendant 3 saisons Midge Pinciotti, la mère de Donna, incarnée par Laura Prepon.

That '70s Show ©Fox

Sa dernière apparition fut à la télévision en 2005 dans un épisode de la série Eve.