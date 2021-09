Mort de Willie Garson : Sarah Jessica Parker lui rend un bouleversant hommage

Le 21 septembre dernier, nous apprenions avec tristesse la disparition de l'acteur Willie Garson. Âgé de seulement 57 ans, ce dernier était atteint d'un cancer du pancréas. Pour beaucoup d'entre-nous, il était l'interprète de Stanford Blatch, le meilleur ami de Carrie Bradshaw, dans Sex and the City. Il était également connu pour ses rôles dans les séries Hawaii 5-0 et FBI : Duo très spécial. Seulement quelques semaines avant sa mort, Willie Garson avait tourné dans la série And Just Like That... le revival de Sex and the City attendu l'année prochaine sur HBO Max.

Rapidement après l'annonce de sa disparition, ses anciennes co-stars lui avaient rendu hommage. Cynthia Nixon (Miranda), Kim Cattrall (Samantha) ou encore Mario Cantone (Anthony) y étaient allés de leurs petits posts sur leurs réseaux sociaux. Cependant, Sarah Jessica Parker manquait à l'appel. L'interprète de Carrie n'avait en effet pas encore réagi à la disparition de son meilleur ami dans la série. C'est désormais chose faite.

C'est finalement ce week-end que Sarah Jessica Parker est sortie de son silence pour rendre un vibrant hommage à Willie Garson. En effet, l'actrice a partagé un long post sur son compte Instagram accompagné de photos de l'inséparable duo. S'ils étaient meilleurs amis dans la série, on comprend avec le post de SJP qu'ils l'étaient également dans la vie. La disparition soudaine de l'acteur laisse un grand vide dans la vie de l'actrice. Et elle l'a formidablement exprimé dans son texte :

Ça a été insupportable. Parfois, le silence veut dire beaucoup. De la gravité, de l'angoisse. De l'ordre de grandeur de la perte d'une amitié de plus de 30 ans. Une véritable amitié, faite de secrets, d'aventures, d'une famille professionnelle partagée, de vérité, de concerts, de road trips, de dîners, d'appels au milieu de la nuit, d'une dévotion mutuelle à la parentalité, et de toutes les migraines et les joies qui l'accompagnent, de triomphes, de déceptions, de peur, de rage et de toutes ces années passées sur des plateaux (surtout dans l'appartement de Carrie) et de fous rires tard le soir entre Stanford et Carrie, et entre Willie et SJ.

Willie. Tout chez toi me manquera. Je me remémore nos derniers instants ensemble. Je relirai encore chacun de tes SMS de ces derniers jours, et j'écrirai nos derniers échanges téléphoniques. Ton absence est un cratère que je comblerai avec ces souvenirs, et de tous ceux qui me reviendront en mémoire. J'envoie mon amour, mon soutien et mes condoléances à ton cher Nathen. Tu étais et tu es la lumière dans la vie de Willie, et sa plus grande fierté a été d'être ton Papa (...)