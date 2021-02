Mort d'Hal Holbrook, nommé aux Oscars pour Into The Wild

Riche d'une carrière qui s'étale sur plus d'un demi-siècle, l'acteur Hal Holbrook s'est éteint à l'âge de 95 ans. Il laisse derrière lui une longue filmographie et une nomination aux Oscars historique...

Hal Holbrook, un second rôle prisé par le cinéma et la télévision

C'est son assistant qui a confirmé la nouvelle le lundi 1er février au New York Times : Hal Holbrook nous a bel et bien quittés le 23 janvier 2021 à l'âge de 95 ans. Si ce nom ne vous dit rien, vous vous souvenez sans doute de son visage un peu poupon qui est souvent apparu sur petit et grand écran. En effet, Hal Holbrook faisait partie de ces vétérans, certes pas aussi connus qu'un Clint Eastwood, mais toujours utiles pour jouer les seconds rôles. Hal Holbrook, c'est une carrière démarrée au milieu des années 50 et qui a connu une cinquantaine de films et autant de séries télévisées. Jouant souvent les représentants de l'autorité, il a su marquer les mémoires, en particulier dans les années 70 et 80. On le retrouve alors dans des longs-métrages devenus aujourd'hui cultes tels que Les Hommes du Président, Julia, The Fog, Creepshow ou bien encore Wall Street.

Toutefois, ce n'est qu'en 2008 qu'il obtient sa plus grande consécration : en effet, il est nommé à l'Oscar du Meilleur acteur dans un second rôle pour son émouvante performance dans Into The Wild. S'il ne remporte finalement pas la statuette, il établit néanmoins le record de l'acteur le plus âgé jamais nommé aux Oscars.

Into The Wild ©Paramount

Hal Holbrook s'est également illustré à la télévision en apparaissant régulièrement dans des séries populaires telles qu'À La Maison Blanche, Les Soprano, Sons of Anarchy ou bien encore Grey's Anatomy. D'ailleurs, il remportera quatre Emmy Awards. Malgré son âge avancé, il était encore très actif.

Un homme de théâtre

A côté du cinéma et de la télévision, l'acteur a également fait parler son talent sur la scène théâtrale. Il fut l'auteur d'un one-man-show nommé Mark Twain Tonight !, créé dans les années 50. Ainsi, il joua le célèbre écrivain américain sur les planches durant au moins cinq décennies. En 1966, il a reçu le Tony Award du meilleur acteur pour sa performance.